Журналісти «Схем» знайшли в Конча-Заспі ресторан, який працює для «ВІПів» під час карантину

Заміський елітний ресторан «Купецький двір», розташований у Конча-Заспі, попри карантин, регулярно відвідують гості, у тому числі політики, які проводять там по декілька годин. Про особливі умови роботи закладів для обраних йдеться у розслідуванні «VIP-карантин» програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проект Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший). Під час зйомок сюжету працівники ресторану погрожували «відбити башку» журналістам.

У розпал карантину, під час якого діють протиепідемічні обмеження, знімальна група кілька днів поспіль спостерігала запарковані біля «Купецького двору» автівки преміум-класу і фіксувала відвідувачів, які виходили з території ресторану.

Серед VIP-гостей ресторану журналісти упізнали народного депутата від «Опозиційної платформи – За життя» Вадима Столара у компанії столичного чиновника часів Леоніда Черновецького Дениса Комарницького. Вони провели у закладі більш як годину, згодом Столар пояснив журналістам, що він просто «гуляв поруч у лісі». Водночас у самому закладі кажуть, що працюють тільки «на винос».

Зокрема, Столара, який у супроводі охорони прямував на територію ресторану, «Схеми» помітили 23 квітня. Біля автомобілів парламентаря журналісти побачили Mercedes, зареєстрований на Дениса Комарницького. У ЗМІ Столара і Комарницького називали неофіційними «кураторами столиці».

«Столар – товариш мера Києва Віталія Кличка. І от тепер, коли мер Києва мало не щотижня звертається до киян із закликами сидіти вдома, Столар відвідує ресторан. Також, схоже, це перше підтвердження контактів Столара та Комарницького, зафіксоване журналістами», – йдеться у розслідуванні.

«Я не відвідував ресторан, але гуляв поруч у лісі разом з моїм давнім другом Денисом Комарницьким. Ми обговорювали ситуацію у країні щодо коронавірусу, розповідали один одному останні новини. Спілкувалися, як мають спілкуватися друзі. Домовились зустрітися з родинами після закінчення епідемії та відміни карантину. З Денисом Комарницьким мене пов’язує 20 років дружби», – пояснив Столар у коментарі «Схемам». Комарницький на запитання журналістів не відповів.

Раніше, 16 квітня, «Схеми» також зафіксували, як з цього ресторану вийшли двоє чоловіків без захисних масок. Коли вони помітили знімальну групу, один із відвідувачів закладу підійшов до журналістів з погрозами: «Це добре, що ми в адекваті. А якби ми не в адекваті були б? Оточили, у полон взяли, пробили голови. А потім розбиратимемося. Ну навіщо це потрібно?»

У постанові Кабміну зазначено: «Заборонити (...) роботу суб’єктів господарювання, яка передбачає приймання відвідувачів, зокрема закладів громадського харчування (ресторанів, кафе тощо) (...) крім (...) провадження діяльності закладів розміщення, в яких проживають медичні працівники та особи в обсервації», – цитується у розслідуванні документ.

Коли журналісти спробували замовити столик у закладі, їм відмовили, пославшись на карантин: «Працюємо тільки на винос». На зауваження журналістів, що бачили відвідувачів на території, у «Купецькому дворі» відповіли: «Вони прогулюються алеєю, лісом. Вони в наш ресторан не заходять. Можуть зайти, узяти каву з собою і вийти пити його на вулиці. Це ж не наша територія, ми ж не можемо заборонити лісом гуляти», – і підкреслили, що гості не їдять безпосередньо у закладі.

Після цього знімальна група спробувала потрапити на територію ресторану, їм спочатку погрожували співробітники: «Камеру прибери! Не знімай мене! Я тобі зараз розіб’ю голову, ти мене зрозумів?!»

А потім людина, яка представилася власником ресторану, вимагала від журналістів залишити територію і не заважати роботі:

– Відвідувачі можуть прийти і замовити з собою додому, зачекавши приготування, їжу. Це заклад для харчування, а не місце, де проводять розслідування. Люди приходять харчуватися, відпочивати.

– Так вони не мають права зараз харчуватися в ресторані.

– Вони не мають права в закладі харчуватися, ви вважаєте?

– Зараз ресторани мають бути закритими.

– Вони закриті.

Водночас «Схеми» неодноразово знімали, як відвідувачі залишали цей ресторан без пакетів з їжею.

Після того, як знімальна група навідалась до закладу втретє, 28 квітня, кілька автівок чекали на відвідувачів на парковці закладу. І простояли там понад чотири години.

Примітно, що при цьому на території ресторану не вмикали ліхтарі, а його співробітники пересувалися, підсвічуючі собі телефонами. Останні гості, за спостереженнями «Схем», залишили ресторан близько опівночі.

Власницею основної частки у ТОВ «Ресторан «Купецький двір» є Руслана Самоткал – дружина бізнесмена, президента групи компаній Dara Group Едуарда Самоткала, якого ЗМІ називали одним із співвласників одеського ринку «Привоз». Самоткал підозрювався САП та НАБУ у привласненні 10,5 мільйонів гривень на Южно-Українській атомній електростанції, зокрема, через пов’язану із ним компанію ТОВ «Уніс-Центр».