В Україні виявили 3409 нових випадків COVID-19 – МОЗ

В Україні за минулу добу виявили 3409 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема, захворіли 244 дитини і 298 медпрацівників, повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

За його словами, за минулу добу шпиталізували 2046 людей, одужали – 7768, померли 163 людей.

Протягом доби провели 43 767 тестувань (зокрема методом ПЛР – 27 795, методом ІФА – 15 972).

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Івано-Франківській (410), Києві (297), Вінницькій (271), Закарпатській (238) та Запорізькій (214) областях.

За весь час пандемії в Україні захворіли 1 253 055 людей, 23 934 – померли.