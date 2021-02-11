На зустрічі з військовими у прифронтовій Авдіївці президент Володимир Зеленський нагородив орденом «За мужність» третього ступеня, медалями «За військову службу Україні» та подарував годинники бійцям Об'єднаних сил. Також він дав оцінку режиму припинення вогню та реалізації Мінських угод. Президент назвав провокацією так званий «обмін Медведчука». Також свою думку щодо припинення бойових дій висловила Анка Фельдгузен, посол Німеччини в Україні.
«Ми не дамо зірвати перемир'я» – Зеленський в Авдіївці (відео)
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