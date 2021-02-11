Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
logo-print logo-print
Назад Вперед
ТОП новини
12 лютого 2021, Київ 00:52
Відео

«Ми не дамо зірвати перемир'я» – Зеленський в Авдіївці (відео)

«Ми не дамо зірвати перемир'я» – Зеленський в Авдіївці (відео)
Embed
«Ми не дамо зірвати перемир'я» – Зеленський в Авдіївці (відео)

No media source currently available

0:00 0:02:46 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

Президент України Володимир Зеленський 11 лютого відвідав Донбас.

На зустрічі з військовими у прифронтовій Авдіївці президент Володимир Зеленський нагородив орденом «За мужність» третього ступеня, медалями «За військову службу Україні» та подарував годинники бійцям Об'єднаних сил. Також він дав оцінку режиму припинення вогню та реалізації Мінських угод. Президент назвав провокацією так званий «обмін Медведчука». Також свою думку щодо припинення бойових дій висловила Анка Фельдгузен, посол Німеччини в Україні.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Нагору
XS
SM
MD
LG