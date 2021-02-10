Прорыв блокпоста и застреленный водитель: что произошло на передовой возле Викторовки

(Друкуємо мовою оригіналу)

Гражданский водитель умер, пассажир-военный – ранен. Таков итог стрельбы на блокпосту в районе села Викторовка Донецкой области. Если опираться на версию военных, авто не остановилось на блокпосту и даже увеличило скорость после предупреждения, двигаясь по направлению к позициям гибридных формирований России. Если посмотреть на карту, то Викторовка расположена рядом с Петровским, где в 2019-м развели войска Украина и гибридные силы России. То есть, это передовая. В версиях чрезвычайной ситуации с участием военных и гражданских разбиралось Радио Донбасс.Реалии.

Все произошло 8 февраля, штаб ООС сообщил о происшествии 9-го.

Официально: первый выстрел был в воздух

Около 12 часов дня к блокпосту механизированного батальона подъехал автомобиль ВАЗ 2105. В нем было два человека. Водитель не остановился по требованию. Наоборот – увеличил скорость. После этого военный сделал предупредительный выстрел в воздух. Но автомобиль продолжил ехать в сторону позиций российских гибридных сил. Тогда боец открыл огонь на поражение. После нескольких выстрелов, утверждают в ООС, ранения получили двое гражданских лиц: водитель и пассажир. В медпункте батальона им оказали первую медпомощь. По дороге в больницу водитель умер.

Пассажир ехал оформляться в бригаду – Бутусов

Больше подробностей сообщил журналист Юрий Бутусов. Его информация отличается от официальной версии.

Бутусов утверждает, что пассажир ехал с документами от военкомата оформляться военнослужащим в бригаду. Чтобы добраться до штаба, взял такси. Таксист выехал прямо к взводно-опорному пункту (ВОПу) на передовой. Через него проезд запрещен, ведь за ВОПом – уже село Викторовка, которое расположено в «серой зоне».

Юрий Бутусов утверждает, что машина все-таки остановилась после предупредительного выстрела в воздух. Из нее вышли двое мужчин. Боец попросил их подойти. Вместо этого люди сели в машину. Военный открыл огонь на поражение. Таксист, как утверждает Бутусов, был убит на месте (а не умер по дороге в больницу, как заявили в ООС). Мужчина, который ехал в штаб, был ранен в руку.

Что в уставе

В Законе Украины «Про устав внутренней службы Вооруженных сил Украины» в статье 21 написано, что перед применением оружия надо сначала предупредить о намерении применить оружие, а потом сделать выстрел вверх.

В Законе Украины «Про устав гарнизонной и часовой служб Вооруженных сил Украины» в статье 197 написано: при приближении лица к запретной зоне, обозначенной указателями, часовой останавливает его окриком «Стой, назад», или «Стой, обойти справа (слева). Если человек не подчиняется, военный должен предупредить фразой «Стой, стрелять буду». Если человек продолжает двигаться, надо сделать предупредительный выстрел вверх. Если требования часового не выполняют, то надо применять оружие.

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То есть, по официальной версии событий военный действовал по закону.

«Меня бы давно застрелили, если бы не выполнял требования военных» – таксист

Радио Донбасс.Реалии пообщалось с таксистом Виталием из Славянска. Он уже седьмой год возит военных и журналистов вдоль линии разграничения. Виталий говорит, что конфликтных ситуаций на блокпостах, тем более со стрельбой, у него еще не было.

Я выполняю все требования военных. И я считаю, что в той ситуации военный был на сто процентов прав

«Я выполняю все требования военных. И я считаю, что в той ситуации военный был на сто процентов прав, потому что есть Устав вооруженных сил Украины. Если машина не остановилась по требованию военного, то он имел все права открывать огонь на поражение».

Таксист говорит, что на блокпостах следует всем указаниям. А иначе, убежден Виталий, при попытке, например, куда-то прорваться его бы уже давным-давно застрелили.

«Совершенно непонятны действия водителя» – Жирохов

Если бы он ехал по этой дороге, он должен был проехать еще два блокпоста. По-другому через Викторовку проехать он просто не мог

Стрельбу на блокпосту мы попросили прокомментировать военного эксперта Михаила Жирохова. Он говорит, что сам родом из тех мест, поэтому завязка истории выглядит очень странно, ведь до попытки «прорыва» ВОПа машина должна была пересечь еще два блокпоста.

«Прекрасно знаю ту дорогу и неоднократно по ней ездил. Там одна-единственная дорога. Если бы он ехал по этой дороге, он должен был проехать еще два блокпоста. Этот, фактически, третий блокпост на окраине перед линией соприкосновения. По-другому через Викторовку проехать он просто не мог: он мог только проехать в том случае, если ехал полями. Но ехать полями, в такую погоду, на «жигулях» – это, как минимум, самоубийство», – сообщил Жирохов.

Военный эксперт говорит, что, исходя из реалий прифронтовой зоны, логику действий водителя понять крайне сложно.

Водители, которые ездят там, они очень бережно относятся к своей жизни, они соблюдают буквально все

«Совершенно непонятны действия водителя. Водители, которые ездят там, они очень бережно относятся к своей жизни, они соблюдают буквально все. Особенно после 2018 года, когда переформатировали АТО в ООС. И водители, и все жители прифронтовых территорий, – они об этом знают, что в случае чего военные имеют право стрелять. И вот так рисковать, вот так нагло не подчиняться… Либо обстоятельства не те, которые озвучиваются. Пока ситуация лично для меня непонятна», – сообщил эксперт.

Михаил Жирохов подчеркивает: пока что есть информация из двух источников (ООС и Юрий Бутусов). И, судя по известным фактам, военный действовал правильно. Но это не исключает того, что в этой истории есть другие, пока неизвестные, обстоятельства.

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