Військові підбили підсумок дня з трьома загиблими

У пресслужбі Об’єднаних сил, що ведуть операцію проти російських гібридних сил на окупованій частині Донбасу, підбили станом на 17-у годину підсумок дня, протягом якого загинули троє українських військовослужбовців.

За цим повідомленням, протягом цього часу було зафіксоване одне порушення режиму припинення вогню: біля села Водяного на Приазов’ї в бік українських позицій стріляли зі станкового протитанкового гранатомета і стрілецької зброї.

«На обстріли противника наші захисники давали адекватну відповідь», – мовиться в повідомленні; тут слово «обстріли» вжито в множині.

Також у повідомленні згадано про загибель трьох українських військовослужбовців, про яку вже повідомляли раніше 14 лютого: вони підірвалися на невідомому вибуховому пристрої біля селища Новолуганського на Донеччині, на північний схід від нині окупованої Горлівки.

Через це президент України Володимир Зеленський дав доручення міністрові оборони Андрієві Тарану і головнокомандувачеві Збройних сил України Русланові Хомчаку терміново прибути в зону проведення операції Об’єднаних сил для встановлення обставин їхньої загибелі.

Це вже не перший за останні дні випадок підриву українських військовослужбовців на «невідомих вибухових пристроях» на контрольованому Києвом боці лінії фронту. Коментатори говорять про ймовірну роботу ворожих диверсійних груп або дистанційне мінування, зокрема з застосуванням безпілотних апаратів.

У підтримуваному і скеровуваному Росією незаконному збройному сепаратистському угрупованні «ДНР», що як частина російських гібридних сил захопило частину Донецької області і визнане в Україні терористичним, заявляють про обстріл із боку українських військ, а саме про чотири постріли з ручного протитанкового гранатомета в бік позицій бойовиків біля села Спартак на північній околиці окупованого нині Донецька.

В аналогічному угрупованні «ЛНР», що як частина російських гібридних сил діє на частині Луганщини, своїх заяв про становище на фронті за останній час наразі не робили.

Обидва угруповання також нічого не згадали про свої можливі втрати.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

Тим не менше, радник з інформаційної політики української делегації у Тристоронній контактній групі щодо врегулювання на окупованій частині Донбасу Олексій Арестович заявляв, що, попри порушення режиму тиші, немає підстав говорити про його зрив. «Для того, щоб заявити, що режим припинення вогню зірвано, потрібно, мені здається, щоб сторони повернулися до ведення бойових дій на не менш ніж два тижні», – сказав він в ефірі проєкту Радіо Свобода Радіо Донбас.Реалії.

Натомість голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук заявляє, що перемир’я в зоні бойових дій на Донбасі «вже просто немає», і «ми не можемо далі вдавати, що воно є», тому «ми маємо бути готовими до будь-яких непередбачуваних дій із боку агресора», а на обстріли реагувати «дзеркально: на кожен постріл відповідати пострілом».

На цей час, за повідомленнями, внаслідок обстрілів противника протягом нинішнього перемир’я загинули принаймні 15 українських військовослужбовців, іще близько 40 були поранені.