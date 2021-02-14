Загибель трьох військових на Донбасі: Зеленський чекає доповіді Тарана і Хомчака – ОП

Президент Володимир Зеленський дав доручення міністрові оборони Андрію Тарану і головнокомандувачу Збройних сил України Русланові Хомчаку терміново прибути в зону проведення Операції об’єднаних сил для встановлення обставин загибелі трьох українських військових із 5-ї БТГр 59-ї ОМПБр на підконтрольній Україні території Донбасу в районі Новолуганського, повідомляє пресслужба голови держави.

«Ми бережемо життя наших солдатів, на дипломатичному рівні через складні переговори домовляємося про встановлення режиму припинення вогню – і потім читаємо про загибель наших військових від мін на контрольованій нами території. Потрібне негайне розслідування. Щоб подібні трагедії не повторювалися в майбутньому. Чекаю їхньої доповіді щодо обставин одразу після мого повернення вже завтра в «Борисполі», – цитує пресслужба Зеленського, який 14-15 лютого перебуває з офіційним візитом в ОАЕ.

В ОП додали, що на місці трагедії вже перебуває заступник керівника Офісу президента Роман Машовець.

Раніше в ОТУ «Північ» повідомили, що 14 лютого біля Новолуганського, підірвавшись на невідомому вибуховому пристрої, загинули троє військових.

«За попередніми даними, близько 10-ї ранку 14 лютого під час переміщення в районі Новолуганського з метою перевірки несення служби і зміни військовослужбовців на вогневих позиціях внаслідок підриву на невстановленому вибуховому пристрої зазнали поранень, несумісних із життям, троє військових: капітан Олександр Войтенко (1984 року народження), старший солдат В’ячеслав Олексієнко (1987 року народження) і старший солдат Дмитро Мироненко (1994 року народження). Бійці загинули на місці», – повідомили деталі в Офісі президента.