Україна й ОАЕ домовилися про взаємне визнання й обмін посвідчень водія

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков і віцепрем’єр-міністр – міністр внутрішніх справ Об’єднаних Арабських Еміратів шейх Сейф Бін Заїд Аль Нагаян підписали Угоду про співпрацю у сфері боротьби зі злочинністю й тероризмом і Меморандум щодо взаємного визнання й обміну національних посвідчень. Як повідомляє пресслужба МВС, документи підписали 14 лютого в рамках офіційного візиту президента України Володимира Зеленського до ОАЕ.

«Відтепер туристи зможуть за своїми правами орендувати автомобіль, а резиденти та люди, які працюють в ОАЕ, зможуть безкоштовно і без іспитів обмінювати права на місцеві», – сказав Аваков.

У МВС також нагадали, що раніше угоду про взаємне визнання й обмін посвідчень водія уклали з урядами Італії, Туреччини й Іспанії. Переговори про це тривають із Францією та Великою Британією.

Президент України Володимир Зеленський із дружиною Оленою прибув до Об’єднаних Арабських Еміратів 13 лютого. Офіційний візит голови української держави триватиме 14–15 лютого.

Як повідомив 14 лютого Офіс українського президента, Зеленський заявив про намір збільшити товарообіг між Україною й ОАЕ в «декілька разів» під час своєї зустрічі зі спадкоємним принцом Абу-Дабі, заступником Верховного головнокомандувача Збройних сил ОАЕ шейхом Мухаммадом бін Заїдом Аль Нагаяном.

«На сьогодні ми маємо вивести на новий рівень наші економічні відносини. Наші народи мають багато контактів, більш дружніми та теплими мають бути й економічні контакти. Впевнений, що ми разом можемо розробити сучасні великі проєкти», – цитує Зеленського його пресслужба.

За його словами, обидві країни мають потенціал, щоб у найближчі п’ять років збільшити товарообіг у декілька разів.

В ОП повідомили, що за результатами зустрічі підписали низку двосторонніх документів. Крім згаданого меморандуму, це, зокрема, такі:

протокол між урядами України й ОАЕ про внесення змін до Угоди про уникнення подвійного оподаткування і запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи і капітал

меморандум про взаєморозуміння між Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України і Офісом Державного міністра продовольчої та водної безпеки ОАЕ, «покликаний заохочувати відповідальні іноземні інвестиції у сільське господарство та сприяти розвитку торгівлі агропродовольчою продукцією»

меморандум про взаєморозуміння щодо співробітництва у сфері розвитку туристичного сектору між Державним агентством розвитку туризму України та Міністерством економіки ОАЕ, що має на меті активізувати співпрацю в туристичній галузі та збільшить двосторонній пасажиропотік.