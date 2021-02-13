Зеленський із дружиною прибув з офіційним візитом до ОАЕ – Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський із дружиною Оленою прибув до Об’єднаних Арабських Еміратів. Офіційний візит глави української держави триватиме 14–15 лютого, повідомляє офіс українського президента.

«Ці два дні будуть насичені важливими зустрічами, результатом яких стане поглиблення співпраці між двома країнами та підписання низки документів», – ідеться в повідомленні в соцмережах.

Офіційний сайт Зеленського оприлюднив інтерв’ю президента еміратському інформаційному агентству WАМ.

«ОАЕ – один з ключових партнерів України на Близькому Сході, і наша країна приділяє особливу увагу розвитку відносин з Еміратами. Максимальне поглиблення й розширення двосторонніх відносин з ОАЕ є пріоритетом нашої зовнішньої політики. Це дуже важливо для нас, і ми поступово рухаємося до розширення горизонтів наших відносин завдяки постановці на порядок денний все більш амбітних проєктів», – твердить Зеленський.

Також президент України назвав відносини з ОАЕ «динамічними й такими, що мають стабільну тенденцію до стрімкого розвитку».