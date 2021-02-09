Міжпланетний зонд з ОАЕ вийшов на орбіту навколо Марса

Космічний зонд «Аль-Амаль» (у перекладі – «Надія»), побудований в Об’єднаних Арабських Еміратах, вийшов на орбіту навколо Марса.

Як повідомив Центр управління польотами, зонд за сім місяців подолав 300 мільйонів миль і почав обертатися по орбіті навколо Марса.

Апарат має залишатися на орбіті протягом всього марсіанського року, тривалість якого майже вдвічі більша за земний. Космічний зонд має вивчити атмосферу, кліматичні умови і зміну пір року, а також вперше проведе вивчення нижніх шарів атмосфери і пилові бурі.

Зонд оснащений трьома камерами, що дозволяють вести спостереження за атмосферою Марса у видимому, інфрачервоному й ультрафіолетовому діапазонах.

Об’єднані Арабські Емірати стали п’ятою країною-учасницею космічних експедицій на Марс для вивчення цієї планети після США, Росії, Китаю і Японії. Арабський зонд запустили влітку минулого року за допомогою японської ракети-носія.