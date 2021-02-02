Kyiv, а не Kiev: аеропорт Дубаю перейшов на коректне написання назви Києва – МЗС

Міжнародний аеропорт Дубаю (ОАЕ) перейшов на правильне написання назви столиці України, Києва, латинкою, повідомило Міністерство закордонних справ України.

«Міжнародний аеропорт Дубай офіційно виправив написання нашої столиці і відтепер використовує єдину коректну транслітерацію – #Kyiv! Тож сміливо можемо констатувати факт, що кампанія #CorrectUA ще на один крок ближче до цілі», – йдеться в повідомленні МЗС у фейсбуці.

На початку жовтня 2018 року Міністерство закордонних справ України розпочало онлайн-кампанію #CorrectUA, в рамках якої звертається до іноземних ЗМІ й іноземних аеропортів із метою коригування правопису міста Київ латинкою (#KyivNotKiev). Чимало європейських столиць і міст вже підтримали цю ініціативу.

Під час перебування України в складі СРСР в англомовних засобах інформації закріпилася транслітерація назви української столиці у спосіб, який відповідав російській вимові, тобто Kiev. Українська влада наполягає, що нині правильно передавати назву близько до вимови, властивої українській мові, тобто Kyiv.