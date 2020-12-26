Аудіогід українською запрацював у Колізеї – ОП

У Колізеї в Римі запустили україномовний аудіогід. Це дев’ятий український аудіогід, впроваджений протягом року в музеях світу, повідомляє пресслужба президента. Повного переліку аудіогідів у повідомленні не наводять.

За повідомленням, упровадження україномовних аудіогідів здійснюється в межах проєкту першої леді України Олени Зеленської і є частиною напрямку «культурна дипломатія», покликаного поширювати українську мову у світі, щоб «голос України звучав у найвидатніших світових пам’ятках».

«Голосом» аудіогіда став український актор дубляжу Юрій Сосков, повідомили в ОП.

Колізей – найбільший амфітеатр Стародавнього Риму, побудований у І ст. н. е. Цей музей є одним із найбільш відвідуваних у світі.

У вересні в ОП повідомляли про запуск україномовного аудіогіда в Музеї історії мистецтв у Відні. Тоді повідомляли, що україномовні аудіогіди вже є у галереї Альбертіна (теж у Відні), у Національному музеї килима в місті Баку та в Латвійському національному художньому музеї у Ризі.