Мовний омбудсмен: з 16 січня 2021 року мова обслуговування споживачів в Україні – українська

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь зауважив, що із 16 січня 2021 року мовою обслуговування споживачів в Україні має бути державна – українська мова.

«Відповідно до статті 30 закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної», всі надавачі послуг, незалежно від форми власності, зобов’язані обслуговувати споживачів і надавати інформацію про товари і послуги державною мовою. У супермаркеті та в інтернет-магазині, у кав’ярні, банку, на АЗС, в аптеці чи бібліотеці, де б ти не був – обслуговування має бути українською», – написав мовний омбудсмен у фейсбуці.

Кремінь зазначив, що лише на прохання клієнта його персональне обслуговування може здійснюватися іншою мовою.

Верховна Рада України 25 квітня 2019 року ухвалила закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної», який 16 липня того ж року набрав чинності. Він деталізував державний статус та вживання української мови в різних сферах життя: від бізнесу – і до освіти.