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15 вересня 2020, Київ 12:07
Новини | Міжнародні

Зеленський приїхав до Австрії з першим за пів року закордонним візитом

Востаннє Зеленський їздив за кордон шість місяців тому: 14-15 лютого він відвідував Мюнхенську конференцію з питань безпеки в Німеччині

Президент України Володимир Зеленський приїхав до Австрії з першим за пів року закордонним візитом, повідомив Офіс президента.

«Наші країни мають довгі історичні відносини, а нові виклики вимагають їхнього зміцнення та посилення. Вдячний Австрії за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України», – заявив Зеленський.

В Офісі президента розповіли, що Зеленський під час офіційного візиту проведе переговори з федеральним президентом Австрії Александром Ван дер Белленом, федеральним канцлером Себастіаном Курцом та президентом Національної ради (парламенту) Австрії Вольфгангом Соботкою.

Президенти України та Австрії візьмуть участь у роботі Економічного форуму.

Крім того, Зеленський та його дружина візьмуть участь у церемонії презентації україномовного аудіогіда у Віденському музеї історії мистецтв.

Згідно з даними на сайті Офісу президента, востаннє Зеленський їздив за кордон шість місяців тому: 14-15 лютого він відвідував Мюнхенську конференцію з питань безпеки в Німеччині.

Після цього у зв’язку з карантином закордонні поїздки припинилися. Останнім часом президент відвідував винятково українські регіони.

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