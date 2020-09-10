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10 вересня 2020, Київ 13:20
Новини | Політика

Перша за пів року: Офіс президента анонсував закордонну поїздку Зеленського

Востаннє Зеленський їздив за кордон майже шість місяців тому: 14-15 лютого він відвідував Мюнхенську конференцію з питань безпеки

Офіс президента анонсував першу з лютого закордонну поїздку президента Володимира Зеленського.

15-16 вересня він має відвідати з офіційним візитом Австрію.

У межах візиту заплановані переговори Зеленського з федеральним президентом Австрії Александром ван дер Белленом, федеральним канцлером Себастіаном Курцом та президентом Національної ради (парламенту) Австрії Вольфгангом Соботкою.

Зеленський та ван дер Беллен візьмуть участь у роботі Економічного форуму.

Під час візиту запланована участь президента України та його дружини в церемонії презентації україномовного аудіогіда у Віденському музеї історії мистецтв.

Згідно з даними на сайті Офісу президента, востаннє Зеленський їздив за кордон майже шість місяців тому: 14-15 лютого він відвідував Мюнхенську конференцію з питань безпеки в Німеччині.

Після цього у зв’язку з карантином закордонні поїздки припинилися. Останнім часом президент відвідує винятково українські регіони.

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