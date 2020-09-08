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08 вересня 2020, Київ 15:23
Новини | Політика

Зустріч радників лідерів країн «нормандського формату» має відбутись 11 вересня – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що зустріч радників лідерів країн «нормандського формату» (Україна, Німеччина, Франція та РФ) має відбутись 11 вересня. Про це, як передає агенція УНІАН, він сказав у вівторок під час поїздки до Сумської області.

«У нас повинно бути засідання помічників – радників «нормандського формату» 11 вересня. Чекаємо там на певні пропозиції, певні рішення», – сказав Зеленський.

У серпні керівник Офісу президента України Андрій Єрмак припустив, що зустріч радників лідерів «нормандської четвірки» (Україна, Німеччина, Франція та Росія), яка планувалася на 28 серпня, відбудеться до 10 вересня.

4 вересня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що зустріч лідерів держав «нормандської четвірки» таки має відбутися до кінця поточного місяця.

Востаннє лідери так званої «нормандської четвірки» – України, Німеччини, Франції та Росії – проводили зустріч 9 грудня 2019 року в Парижі.

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