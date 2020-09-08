Зустріч радників лідерів країн «нормандського формату» має відбутись 11 вересня – Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що зустріч радників лідерів країн «нормандського формату» (Україна, Німеччина, Франція та РФ) має відбутись 11 вересня. Про це, як передає агенція УНІАН, він сказав у вівторок під час поїздки до Сумської області.

«У нас повинно бути засідання помічників – радників «нормандського формату» 11 вересня. Чекаємо там на певні пропозиції, певні рішення», – сказав Зеленський.

У серпні керівник Офісу президента України Андрій Єрмак припустив, що зустріч радників лідерів «нормандської четвірки» (Україна, Німеччина, Франція та Росія), яка планувалася на 28 серпня, відбудеться до 10 вересня.

4 вересня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що зустріч лідерів держав «нормандської четвірки» таки має відбутися до кінця поточного місяця.

Востаннє лідери так званої «нормандської четвірки» – України, Німеччини, Франції та Росії – проводили зустріч 9 грудня 2019 року в Парижі.