Місцеві вибори і «нормандський формат»: Кулеба назвав причини порушення перемир'я на Донбасі

Порушення перемир’я на Донбасі пов’язані з наближенням місцевих виборів в Україні та зустрічами в «нормандському форматі», повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі телеканалу ICTV.

«Очевидно, що недарма саме зараз це відбувається – після початку передвиборчої кампанії в Україні, і ми розуміємо, що у нас є політичні сили, яким в межах кампанії будь-яка погана новина зі Сходу додає балів, і напередодні зустрічі радників та міністрів, тому що це підвищення ставок», – сказав Кулеба.

Він зазначив, що «це зміна атмосфери та зміна взагалі навіть насамперед тих питань, які потрібно обговорювати, тому що ми знову маємо відкотитися в питанні безпеки, адже вони порушені».

За його словами, станом на зараз зустріч радників лідерів країн нормандського формату залишається в графіку, і Україна до неї дуже ретельно готується.

Із 00:01 27 липня на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню». З того часу і до 6 вересня українські військові не повідомляли про поранених та вбитих внаслідок бойових дій.

За даними ООС, 6 вересня внаслідок бойових дій один військовий загинув, один поранений. Крім того, у цей же день у Луганській області під час евакуації внаслідок пожеж двоє українських військових загинули після підриву на невідомому мінному полі. Ще двоє солдатів були поранені.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.