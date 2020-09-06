Двоє військових поранені через підрив на вибуховому пристрої під час гасіння пожеж на Донеччині – ООС

Автомобільна розливна станція АРС-14 підірвалася на невідомому вибуховому пристрої, прямуючи 6 вересня до місця гасіння осередків тління у районі населеного пункту Новгородське на Донеччині, внаслідок чого поранені двоє військових, повідомляє пресцентр операції Об’єднаних сил.

У військових – поранення різного ступеня тяжкості, їм надали медичну допомогу і доправили до лікувального закладу.

Раніше сьогодні командування оперативно-тактичного угруповання «Схід» повідомляло про загибель через підрив на вибуховому пристрої двох військових, яких відрізало вогнем під час пожежі в районі Верхньоторецького.

За повідомленням, це сталося, коли військові обходили осередок пожежі у «сірій зоні» під час евакуації особового складу.

Водночас штаб ООС 6 вересня повідомив про два порушення бойовиками «ДНР» і «ЛНР» режиму тиші на Донбасі, внаслідок яких один військовий загинув, ще один – був поранений.

Із 00:01 27 липня на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню». З того часу і до 6 вересня українські військові не повідомляли про поранених та вбитих внаслідок бойових дій.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.