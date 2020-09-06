Двоє зниклих під час евакуації з пожежі бійців загинули, підірвавшись на міні – ОТУ «Схід»

Двоє військових, яких відрізало вогнем під час пожежі в районі Верхньоторецького, загинули, підірвавшись на вибуховому пристрої, повідомляє командування оперативно-тактичного угруповання «Схід».

За повідомленням, це сталося, коли військові обходили осередок пожежі у «сірій зоні» під час евакуації особового складу.

«Двоє військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил підірвалися на невідомому вибуховому пристрої на мінному полі противника. Як повідомлялося раніше, бійці були відрізані полум’ям від решти особового складу поблизу Верхньоторецького. Командування ОТУ «Схід» висловлює щирі та глибокі співчуття сім’ям загиблих воїнів», – йдеться в заяві.

Вранці 6 вересня штаб Операції об’єднаних сил повідомив, що двох військовослужбовців відрізало вогнем під час гасіння пожежі в Луганській області.

2 вересня на території Новоайдарського та Станично-Луганського районів Луганської області виникли серії пожеж в природному середовищі, які охопили загальну площу понад 2000 гектарів. Внаслідок вогню раніше вже загинув один військовий Збройних сил України, ще двоє зазнали опіків. Розслідування здійснюється за статтею про порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей.