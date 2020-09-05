У ДСНС оновили дані щодо пожеж в Луганській та Харківській областях

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій України повідомили, що станом на ранок 5 вересняна території лісовому масиві поблизу села Гороб’ївка Дворічанського району Харківської області відкритого вогню не спостерігається.

«Здійснюється гасіння окремих осередків тління лісової підстилки та залишків деревини всередині контрольованого периметру», – йдеться в повідомленні.

Водночас, як повідомляється, пожежу двох осередків сухої трави та лісових насаджень в Новоайдарському районі Луганської області (села Лобачеве та Лопаскине), які виникли 2 вересня, локалізовано.

«Відкритого вогню не спостерігається, здійснюється гасіння окремих осередків тління сухої трави. 4 вересня о 21:50 між селами Лобачеве Новоайдарського району та Старий Айдар Станичо-Луганського району виникло загорання сухої трави, валежнику та лісового масиву. Станом на 7 год. 5 вересня загрози населеним пунктам немає», – зазначили в ДСНС.

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Пожежа в лісництві у Харківській області спалахнула 2 вересня і поширилася на площу до 500 гектарів. Згодом через сильний вітер вогонь поширився у напрямку населених пунктів. Унаслідок пожежі знищено 22 житлові будинки, відселено 33 людини і через отруєння продуктами горіння шпиталізували одну людину. За фактом пожежі поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «умисне знищення або пошкодження майна».

2 вересня на території Новоайдарського та Станично-Луганського районів Луганської області виникли серії пожеж в природному середовищі, які охопили загальну площу понад 2000 гектарів. Внаслідок вогню загинув один військовий Збройних сил України, двоє зазнали опіків. Розслідування здійснюється за статтею про порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей.