У штабі ООС повідомили про смерть військового внаслідок підриву на Донбасі

Один український військовий помер 7 вересня від опіків, яких він зазнав напередодні, 6 вересня, внаслідок підриву автомобільної розливної станції АРС-14 у районі населеного пункту Новгородське в Донецькій області. Про це у вечірньому зведенні повідомив штаб операції Об’єднаних сил.

За цими даними, від початку доби 7 вересня російські гібридні сили зі стрілецької зброї та ручного протитанкового гранатомета порушили режим тиші поблизу Кам’янки на Донеччині.

«Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає», – ідеться в повідомленні штабу.

В угрупованні «ЛНР» українських військових звинуватили в обстрілі поблизу села Голубівське з крупнокаліберного кулемета. В угрупованні «ДНР» заявляють про обстріл західної околиці Донецька.

Із 00:01 27 липня на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню». З того часу і до 6 вересня українські військові не повідомляли про поранених та вбитих внаслідок бойових дій.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.