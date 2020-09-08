Бойовики один раз порушили перемир’я на Донбасі 7 вересня – ООС

Контрольовані Росією сили один раз порушили перемир’я на Донбасі 7 вересня, повідомив штаб української воєнної Операції об’єднаних сил. Жоден український військовий не постраждав.

«Зі стрілецької зброї та ручного протитанкового гранатомета ворог здійснив поодинокі провокативні постріли в бік позицій українських воїнів поблизу населеного пункту Кам’янка, що на Донеччині. Вогневі провокації противника не несли загрози нашим захисникам», – розповіли в ООС.

В угрупованні «ДНР» звинувачують українську армію в обстрілі околиць Донецька. Бойовики «ЛНР» заявляють про обстріл Голубівського.

Із 00:01 27 липня на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню». З того часу і до 6 вересня українські військові не повідомляли про поранених та вбитих внаслідок бойових дій.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.