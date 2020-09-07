Диверсанта, що намагався підірвати аміак в зоні ООС, ув’язненили на 10 років – ОГП

Суд засудив чоловіка, якого звинувачували в спробі влаштувати диверсію в Луганській області, до 10 років ув’язнення, повідомляє Офіс генерального прокурора 7 вересня.

За повідомленням, Сєвєродонецький міський суд визнав обвинуваченого винним у підготовці диверсії, замаху на державну зраду, посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, участі в незаконному збройному групованні та купівлі боєприпасів без дозволу.

За версією слідства, чоловік був учасником «народної міліції» угруповання «ЛНР», а в 2018 році його завербувала Федеральна служба безпеки Росії.

«Виконуючи поставлене спецслужбою завдання щодо вчинення диверсії на території Луганської області, він перетнув лінію розмежування та прибув до міста Сєвєродонецька, де в обумовленому сховищі взяв заздалегідь приготовані засоби ураження – дві одиниці РПГ-22. Диверсант планував здійснити підрив двох резервуарів з аміаком на території ПрАТ «Сєвєродонецьке об’єднання АЗОТ», яке віднесено до об’єктів 1 ступеня хімічної небезпеки. Метою диверсії було спричинення екологічної катастрофи та масове знищення мешканців Луганської області», – йдеться в повідомленні Офісу генпрокурора.

Як зазначають в ОГП, в захисту є 30 днів з дня оголошення вироку на те, щоб його оскаржити, відтак він наразі не набрав чинності.

В липні Служба безпеки України повідомила, що затримала чоловіка, який планував підірвати цистерни з аміаком ємністю 3,5 тонни на території ПАТ «Сєвєродонецьке об’єднання Азот».

Виявилося, що затриманий є мешканцем окупованого міста Ровеньки. З 2014 року він воював на боці бойовиків, а згодом «був залучений представниками ФСБ РФ до негласної співпраці».