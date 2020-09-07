СБУ заявляє, що вивела з окупованої частини Донбасу ексбойовика «ДНР»

Служба безпеки України повідомляє, що її контррозвідники вивели з окупованої частини Донецької області колишнього бойовика танкового батальйону підконтрольного Росії угруповання «ДНР».

На відео, оприлюдненому СБУ, чоловік із прихованим обличчям розповів, що вирішив взяти участь у бойових діях «під дією російських ЗМІ».

«Чоловік повідомив СБУ про участь кадрових російських військових у координації дій найманців, постачанні танків й іншої військової техніки з РФ, підготовку членів НЗФ інструкторами-військовослужбовцями ЗС РФ у таборах і на полігонах неподалік Ростову-на-Дону», – заявляють у відомстві.

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Громадянство та походження чоловіка не уточнюються, у зверненні він говорить, що «вирішив скористатися програмою СБУ», про яку дізнався від родичів.

«Перевірка Служби безпеки України підтвердила, що особа не брала безпосередньої участі у бойових діях і не вчиняла інших тяжких та особливо тяжких злочинів. Враховуючи ці обставини, рішенням суду колишнього бойовика звільнено від кримінальної відповідальності на підставі частини 2 статті 258-3 Кримінального кодексу України», – зазначають у СБУ.

У червні СБУ повідомила, що програмою відомства «На тебе чекають вдома», запровадженою в серпні 2015 року, станом на початок 2020 року скористалося понад 390 осіб.