Доступність посилання

Sister Sites
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
logo-print logo-print
Назад Вперед
ТОП новини
07 вересня 2020, Київ 10:20
Новини | Суспільство

СБУ заявляє, що вивела з окупованої частини Донбасу ексбойовика «ДНР»

У червні СБУ повідомила, що програмою «На тебе чекають вдома» станом на початок 2020 року скористалося понад 390 осіб.

Служба безпеки України повідомляє, що її контррозвідники вивели з окупованої частини Донецької області колишнього бойовика танкового батальйону підконтрольного Росії угруповання «ДНР».

На відео, оприлюдненому СБУ, чоловік із прихованим обличчям розповів, що вирішив взяти участь у бойових діях «під дією російських ЗМІ».

«Чоловік повідомив СБУ про участь кадрових російських військових у координації дій найманців, постачанні танків й іншої військової техніки з РФ, підготовку членів НЗФ інструкторами-військовослужбовцями ЗС РФ у таборах і на полігонах неподалік Ростову-на-Дону», – заявляють у відомстві.

Читайте також: Один український військовий загинув, ще один поранений внаслідок обстрілів 6 вересня – ООС

Громадянство та походження чоловіка не уточнюються, у зверненні він говорить, що «вирішив скористатися програмою СБУ», про яку дізнався від родичів.

«Перевірка Служби безпеки України підтвердила, що особа не брала безпосередньої участі у бойових діях і не вчиняла інших тяжких та особливо тяжких злочинів. Враховуючи ці обставини, рішенням суду колишнього бойовика звільнено від кримінальної відповідальності на підставі частини 2 статті 258-3 Кримінального кодексу України», – зазначають у СБУ.

У червні СБУ повідомила, що програмою відомства «На тебе чекають вдома», запровадженою в серпні 2015 року, станом на початок 2020 року скористалося понад 390 осіб.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ІНШЕ З МЕРЕЖІ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG