За програмою «На тебе чекають вдома» з окупованої частини Донбасу повернулися понад 390 осіб – СБУ

За п’ять років (від 2015-го до початку 2020-го) програмою Служби безпеки України «На тебе чекають вдома», яка передбачає повернення осіб з окупованої частини Донбасу, скористалися понад 390 осіб.

Як повідомили в СБУ у відповіді на запит проєкту Радіо Свобода Радіо Донбас.Реалії, всіх, хто повертається на мирну частину країни за цією програмою, після ретельної перевірки звільняють від кримінальної відповідальності.

Мова, зокрема, про зняття (у судовому порядку) відповідальності за ч. 2 ст. 253-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) та ч. 6 ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань).

«Програма поширюється на осіб, які бажають повернутися на підконтрольну Україні територію та добровільно відмовилися від участі в діяльності терористичних груп та НЗФ, не брали участі у вбивствах, тортурах, зґвалтуваннях, нападах на адміністративні будівлі та інших тяжких злочинах: готові сприяти в розкритті злочинів та припиненні діяльності незаконних збройних формувань», – повідомили у пресслужбі СБУ.

У відомстві також запевнили, що жоден зі звільнених у рамках обміну утримуваними особами у квітні 2020 року не є учасником програми «На тебе чекають вдома».

Під час останнього обміну полоненими, який відбувся 16 квітня, багато родичів тих, хто не був звільнений, заявляли, що у списки на обмін потрапили особи, які скористалися програмою і не мають нічого спільного з «засудженими» окупаційними адміністраціями за так званими «політичними статтями».

Останній обмін відбувся 16 квітня. Тоді звільнили з полону 20 осіб, а українська сторона передала угрупованням Кремля 14 осіб.

За останніми цифрами, наданими СБУ, в полоні у ОРДЛО перебувають 214 людей.

За даними Служби безпеки України, у полоні контрольованих Росією бойовиків залишаються 214 українців.