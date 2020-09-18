Відтепер «Вікіпедія» пише Kyiv, а не Kiev – МЗС

«Вікіпедія» змінила англомовний правопис назви української столиці, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у фейсбуці.

«Україна взяла штурмом один з останніх укріплених бастіонів неправильного написання нашої столиці «Kiev» у всесвітній мережі. Відтепер «Вікіпедія» пише Kyiv, а не Kiev! Складність полягала в тому, що «Вікі» просто використовує той варіант написання, який більш поширений в авторитетних джерелах», – заявив Кулеба.

За його словами, багаторазові доводи українців, що він неправильний, не діяли – у відповідь пояснювали, що це суто технічне питання кількості згадок.

«І ось нарешті Kyiv став популярнішим в авторитетних джерелах за «Kiev». Це чудовий результат довготривалих зусиль багатьох людей», – наголосив міністр.

На початку жовтня 2018 року Міністерство закордонних справ України розпочало онлайн-кампанію #CorrectUA, в рамках якої звертається до іноземних ЗМІ й іноземних аеропортів із метою коригування правопису міста Київ латинкою (#KyivNotKiev). Чимало столиць, міст та засобів масової інформації вже підтримали цю ініціативу.

Під час перебування України в складі СРСР в англомовних засобах інформації закріпилася транслітерація назви української столиці у спосіб, який відповідав російській вимові, тобто Kiev. Українська влада наполягає, що нині правильно передавати назву близько до вимови, властивої українській мові, тобто Kyiv.