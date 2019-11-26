Білорусь у Швеції більше не буде «Білою Росією»

Цього тижня уряд Швеції змінив офіційну назву Білорусі шведською мовою. В офіційних стосунках Білорусь по-шведськи буде називатися Belarus замість Vitryssland (Біла Росія). Про це повідомила міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде в своїй статті у виданні Dagens Nyheter.



«Це визнання білоруського громадянського суспільства і людей, які давно хотіли підкреслити національну ідентичність і суверенітет своєї країни», – пише Лінде, яка цього тижня стала першим міністром закордонних справ Швеції, який відвідав з візитом Білорусь з 1992 року.

«Я беру з собою цю новину, коли сьогодні з офіційним візитом відвідаю Мінськ. Я їду разом з міністром закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто як представником ротаційного керівництва в ЄС, і буду зустрічатися з представниками уряду Білорусі, а також з громадянським суспільством, опозицією та молоддю», – повідомила шведська міністр.

Особливу увагу під час візиту вона та її колега з Фінляндії приділили зустрічам з громадянським суспільством та молоддю Білорусі.

Пояснюючи причини для зміни назви Білорусі шведською мовою, глава Міністерства закордонних справ сказала, що таким чином Швеція відмовляється від терміну, який може може викликати асоціації з Росією (Ryssland), тому що слово Русь (Rus) не відноситься до Росії, пише Лінде. Русь – це назва земель в Східній Європі, які в середньовіччі були населені східнослов'янськими народами.



У МЗС Швеції заявляють, що то саме «виправлення» – з «Білої Русі» на «Білорусь» – раніше відбулося серед іншого в англійській і французькій мовах.

Серед 50 країн Європи тільки 12 називають Білорусь, на думку білорусів, правильно. Решта використовують старі форми, утворені від «Білорусії» або «Білої Росії». Білоруська редакція Радіо Свобода підготувала інтерактивну інфографіку, яка показує, як Білорусь називають жителі Старого Світу.

Інфографіка показує, як Білорусь називають в різних країнах Європи (включно з Грузією, Вірменією, Азербайджаном, Казахстаном і Туреччиною, які відносять до континентальної Європи).



Змінам в офіційній назві Білорусі по-шведськи посприяв той факт, що першими цей крок зробили медіа – вже згадана провідна шведська газета Dagens Nyheter перейшла до вживання форми «Belarus» замість традиційної Vitryssland ще у 2015 році.



Проте у Швеції, як і в інших германомовних країнах, Білорусь продовжували називати «Біла Русь». Навіть німецький літературознавець, філолог та перекладач Андре Бьом, який пояснював німцям, що «Вайсрусьлянд» – неправильно, не зміг перемогти видавців, які видали його довідник про Білорусь, назвавши її все ж «Weißrussland».

Декілька перемог на філологічному фронті здобула нещодавно і Україна, яка домагається від англомовних країн перестати вживати з назвою Ukraine означений артикль – (the), який вживався за часів Радянського Союзу, і перейти на українську транслітерацію назви столиці – Kyiv замість Kiev. Цікаво, що у випадку зі США, там змінили спосіб написання України і Києва спочатку на державному рівні, а потім на нову офіційну назву почали переходити популярні видання.