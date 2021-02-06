Військові: на фронті ще двоє загиблих і двоє поранених – шість втрат за один день, що ще не закінчився

У пресслужбі Об’єднаних сил, що ведуть операцію проти російських гібридних сил на окупованій частині Донбасу, повідомили ще про двох загиблих і двох поранених українських бійців – крім тих двох, про поранення яких цього дня повідомляли раніше 6 лютого.

За цим повідомленням, один із інцидентів стався біля міста Мар’їнки, що межує з західними околицями окупованого Донецька – «під час висування на позиції троє військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил підірвалися на невідомому вибуховому пристрої». Від зазнаних поранень двоє військових загинули. Стан пораненого схарактеризували словами: «за життя третього борються медики».

«На місці події працює керівний склад військової частини і робоча група військової служби правопорядку. Обставини з’ясовуються», – мовиться в повідомленні.

Крім того, внаслідок обстрілу українських позицій зі стрілецької зброї поблизу селища Пісків, що на північний схід від Донецька, біля руїн колишнього Донецького аеропорту, зазнав вогнепального поранення ще один український військовослужбовець. «Воїна оперативно доправлено до лікувального закладу, де йому надається необхідна медична допомога», – повідомили військові.

Про можливі дії українських військ у відповідь не сказано нічого, лише повідомлено, що про дії противника «повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін».

Раніше 6 лютого в пресслужбі Об’єднаних сил повідомляли про двох поранених українських бійців і 10 обстрілів на порушення режиму припинення вогню з боку російських гібридних сил.

Таким чином, на цей час протягом одного лише дня 6 лютого, який іще не закінчився, втрати українських військ склали наразі двоє людей убитими і четверо пораненими, принаймні один із яких у важкому стані, в перебігу принаймні 11 обстрілів.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

Тим не менше, українська сторона, попри всі ці порушення, заявляє, що перемир’я триває далі, бо, мовляв, щоб говорити про його зрив, потрібні принаймні два тижні бойових дій.

На цей час, за повідомленнями, внаслідок обстрілів противника протягом нинішнього перемир’я загинули принаймні десять українських військовослужбовців, іще понад 35 були поранені.