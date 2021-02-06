Українські військові повідомили про поранених і нові порушення перемир’я на фронті

У пресслужбі Об’єднаних сил, що ведуть операцію проти російських гібридних сил на окупованій частині Донбасу, повідомили про чергові порушення противником чинного нині режиму припинення вогню, внаслідок яких, як уже повідомляли раніше 6 лютого, були поранені двоє українських військових.

За цим повідомленням, таких порушень протягом дня станом на 17-у годину було десять. Ці обстріли були здійснені з мінометів калібру 120 міліметрів, зі станкових протитанкових гранатометів і гранатометів інших систем, а також із кулеметів великого калібру і стрілецької зброї.

Унаслідок цих обстрілів двоє українських військових зазнали вогнепальних поранень, їх оперативно доправили до лікувальних закладів, де їм надається необхідна медична допомога, стан їхнього здоров’я задовільний, мовиться в повідомленні.

Про можливі дії українських військ у відповідь не сказано нічого, лише повідомлено, що «про факти порушення режиму припинення вогню через українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ».

«Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами», – запевнили військові.

Серед місць, де відбулися обстріли, названі передмістя Красногорівки – міста, що межує з західними околицями окупованого Донецька (саме там бойовики застосовували 120-міліметровий міномет), село Водяне на півдні Донеччини неподалік Маріуполя, селище Піски на північний схід від Донецька, біля руїн колишнього Донецького аеропорту (всі в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід»), а також місцевості біля селища Південного, що між Торецьком і окупованою Горлівкою, на Донеччині і біля села Новозванівки на Луганщині, що південніше від Попасної (це район відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ»).

У повідомленні не згадано також, які саме з обстрілів призвели до поранень українських бійців.

Раніше 6 лютого українська делегація в Тристоронній контактній групі щодо мирного врегулювання на окупованій частині Донбасу повідомляла, що поранення сталися біля Торецька (ймовірно, йдеться про обстріл біля Південного), а також, за словами повідомлення, біля Сєвєродонецька.

За тим повідомленням, українська сторона відповіла на обстріли з пораненнями бійців тим, що запровадила «режим тиші» і написала ноти до Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

Повідомлення про поранення військового біля Сєвєродонецька стало приводом для підтримуваного і скеровуваного Росією незаконного збройного сепаратистського угруповання «ЛНР», що як частина російських гібридних сил захопило частину Луганської області і визнане в Україні терористичним, заявити про «некомпетентність» української сторони, бо Сєвєродонецьк лежить майже за 30 кілометрів від лінії фронту. Ймовірно, мався на увазі обстріл біля Новозванівки, яка належить до зони відповідальності штабу ОТГ «Північ», що розташований у Сєвєродонецьку.

Угруповання «ЛНР» своїх заяв про становище на фронті за нинішній день наразі не робило.

В аналогічному угрупованні «ДНР», зі свого боку, заявили про обстріл українськими військами в напрямку західних околиць Донецька з Красногорівки з артилерії калібру 122 міліметри. Саме там українські військові повідомляли про обстріл із боку бойовиків із мінометів калібру 120 міліметрів.

Обидва угруповання також нічого не згадали про свої можливі втрати.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу зазнають поранень чи й гинуть. На цей час, за повідомленнями, внаслідок обстрілів противника протягом нинішнього перемир’я загинули принаймні вісім українських військовослужбовців, іще близько 35 були поранені.