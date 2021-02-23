Загострення на Донбасі: за сьогодні й учора – 14 обстрілів, 2 загиблих і 3 поранених військових

У штабі операції Об’єднаних сил повідомили, що підтримувані Росією бойовики на Донбасі минулої доби 11 разів порушили режим припинення вогню, а від початку поточної – тричі.

Згідно з повідомленням, напередодні в районі Авдіївки один військовослужбовець загинув, ще один зазнав там осколкових поранень. Також учора був поранений військовий поблизу Південного. Крім того, від початку поточної доби неподалік Зайцева через обстріл бойовиками українських позицій один військовослужбовець загинув, ще один зазнав осколкових поранень.

«На обстріли противника українські воїни давали вогонь у відповідь. Про факти порушення режиму припинення вогню через українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ», – повідомили у штабі.

На ресурсах угруповання «ДНР» українськиї військових звинувачують в обстрілах напередодні Горлівки і околиць Донецька. В угурпованні «ЛНР» інформації про обстріли за останні години немає.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 січня 2021 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.