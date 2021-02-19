У Кремлі збиралися пробивати коридор у Слов'янськ, зброї було достатньо – нові свідчення

5 липня 2014 року, після кількох місяців боїв, з міста Слов’янськ вийшли проросійські збройні формування під керівництвом громадянина Росії Ігоря Гіркіна («Стрєлкова»). Відтоді точиться багато дискусій щодо тих подій. Чому Гіркін залишив Слов’янськ? Чому колона бойовиків не була знищена українською армією? Чи узгоджував Гіркін свій відхід із московськими кураторами? І хоч з'являються нові свідчення, що розкривають подробиці тих днів, але поки немає остаточної відповіді на ці запитання.

У лютому 2021 року російський письменник та політик, що брав участь у воєнних діях на Донбасі, Захар Прилєпін заявив, що російські гібридні сили збиралися «пробивати коридор» у Слов’янськ для деблокування угруповання під керівництвом громадянина Росії Ігоря Гіркіна («Стрєлкова»).

У інтерв’ю російському державному ресурсу Russia Today Прилєпін стверджує, що Гіркін отримував прямий наказ із Москви залишатися у місті.

«Його звідти (з Донбасу – ред.) прибрали, бо сформувався власний донбаський військовий блок. І його відступ зі Слов'янська сприймався багатьма не так, як він зараз собі представляє. У той момент, коли Ігор Іванович приймав це рішення, йому був прямий «прозвон» з Москви і було прямо сказано, щоб він нікуди не виходив, що його звідти витягнуть. Мені Захарченко про це прямо говорив: була точна дата, коли ми пробиваємо туди коридор, не даємо замкнутися...«Стрєлков» каже, що нічого б вони, мовляв, не пробили, а Москва хотіла їх погубити. По різному все це сприймали. «Моторола» (бойовик Арсен Павлов – ред.) вважав, що цього робити було не можна і це була здача позицій», – каже Прилєпін.

Також у лютому 2021 року на каналі Юрий Котенок вийшло інтерв’ю з одним з учасників боїв за Слов’янськ Олегом Сидоровським.

У інтерв’ю Сидоровський розповідає, що зустрічався із Гіркіним під час захоплення його бойовиками. Також він переповідає плани подальших дій їх угруповання, що обговорювалися під час їхнього відступу зі Слов’янська.

«Те що залишили Слов’янськ – взагалі незрозуміло. Людей було багато. Я бачив кількість машин, що виїжджали – була велика кількість людей. Було озброєння, були боєприпаси. За свій підрозділ точно можу сказати, що були озброєні повністю. Все у нас було. Позиції у нас серйозні були. Єдине що нас із Карачуна кошмарили, але ми вже звикли до того. Але залишили Слов’янськ, їхали до самого Донецька, все позалишали. Навіщо?», – розповідає Сидоровський.

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