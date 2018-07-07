Донбас: екскурсія інсталяцією до Дня визволення Слов’янська – відео

До Дня визволення від проросійських бойовиків Слов’янська та Краматорська жителям нагадали про жахіття війни. Біля краєзнавчого музею Слов’янська відбулася інсталяція – під відкритим небом зробили два макета укріплень: української армії та бойовків незаконного збройного формування так званої «ДНР». Так організатори хотіли нагадати, якою ціною була здобута перша перемога, та як виглядало місто підчас звільнення. Усі експонати були зібрані в містах бойових дій та деактивовані, тому під час акції всі охочі мали змогу доторкнутися до них власноруч. 5 липня 2014 року, було звільнено Слов’янськ, Краматорськ та інші міста. Але саме в цей день бойовики увійшли в Донецьк.