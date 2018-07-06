Із окупованої частини Донбасу витискають українську мову

Мета ватажків угруповання «ДНР» – знищити українську мову в побуті, освіті та науці, наголошують філологи, які залишили Донецьк у 2014 році. Але українська мова досі формально є, так би мовити, «другою державною» в ОРДЛО, хоч викладають її в рази менше, ніж навіть за часів тотальної русифікації при СРСР, розповідають місцеві жителі. Як бути тим, хто проживає в ОРДЛО і бажає вивчати українську мову?

У так званій «конституції» угруповання «ДНР», що визнане в Україні терористичним, йдеться про, так би мовити, дві «державні мови». Здавалося б, мовна толерантність в окупації очевидна. Однак, жодного офіційного сайту, продубльованого українською мовою, ви тут не знайдете.

На українську мову і літературу в школах одна година на 2 тижні

Вивчення української мови в школах зведено до мінімуму. До початку війни в 2014 році половина навчання в школах Донбасу велася українською мовою. На непідконтрольних територіях залишилася половина шкіл Донбасу – близько 500. Після окупації в них на українську мову і літературу відвели одну годину на 2 тижні.

На підконтрольній українському уряду частині Донецької області Міністерство освіти України створило дистанційну форму навчання для дітей, які залишилися в ОРДЛО. За допомогою інтернет-платформ зараз дистанційно навчається близько 2,5 тисяч школярів, розповідає заступник начальника департаменту освіти і науки Донецької обласної адміністрації Тетяна Сідашева. Такі класи відкриті в Краматорську, Слов'янську, Маріуполі, Покровську і Бахмуті.

«Розповідають прості громадяни, що українська мова на непідконтрольній території практично не вивчається. Це ми бачимо по рівню знань дітей, коли діти з ОРДЛО до нас приходять. Вони обмежені, не можуть вільно спілкуватися рідною мовою. У Донецькій області ми організовуємо екстернатне навчання для того, щоб діти, які не можуть отримувати українську освіту, навчалися дистанційно», – розповіла Тетяна Сідашева

Екзамен з російської обов'язковий, а з української – ні

Хоча українську мову в ОРДЛО називають, так би мовити, «другою державною», її навіть не обов'язково здавати для отримання «атестату» про повну загальну середню освіту, повідомили Радіо Свобода на «гарячій лінії», організованій угрупуванням «ДНР» на час вступної кампанії.

«Державна підсумкова атестація» з російської мови та літератури для 11-х класів є обов'язковою. Всі інші предмети – на вибір. У вишах – залежно від напрямку – можуть вимагати додаткових вступних випробувань», – відповіли нам.

Донецький національний університет імені Василя Стуса в 2014 році був змушений виїхати до Вінниці. У тій його частині, яка залишилася в Донецьку, кафедра української мови та літератури була знищена відразу, в 2014-му. Зараз вона називається кафедрою «слов'янської філології», щоб навіть формально слово «українська» не звучало, каже декан філологічного факультету ДонНУ імені Василя Стуса у Вінниці Володимир Мозгунов.

​Його колеги, які залишилися в Донецьку, розповіли, що формально спеціальність української філології залишилася, і навіть у минулому році на цей фах вступила одна студентка.

«У минулому році одна студентка там вступила на українську філологію. Знайомі розповідали, що її неодноразово викликали і змушували перевестися на російську філологію, або іншу спеціальність. Але вона відмовилася і сказала – тільки українська філологія. Чим керувалася ця студентка – важко навіть уявити!» – повідомив Володимир Мозгунов.

У «вишах» ОРДЛО українське викладання зводять нанівець – експерт

До українських вишів щороку вступає близько тисячі абітурієнтів з непідконтрольних територій, українська мова є обов'язковою дисципліною. Випускники шкіл або здають ЗНО на підконтрольній території, або ж у центрах «Донбас-Україна» за спрощеною процедурою здають вступні іспити, навіть без українського атестату про повну загальну середню освіту. Такі центри будуть працювати до середини вересня.

Проросійські угруповання залишили на українську мову в школах на окупованій території 1 годину на два тиждні для того, щоб формально демонструвати дотримання частини мінських домовленостей, вважають експерти. У «вишах» ОРДЛО українське викладання зводять нанівець, за планами ватажків «ДНР», випускників не повинно нічого пов'язувати з Україною – можливо, молоді фахівці будуть затребувані в Росії.​

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