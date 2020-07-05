На горі Карачун відзначили шосту річницю звільнення Слов’янська від проросійських бойовиків

У неділю на горі Карачун відбулися урочистості до шостої річницю звільнення Слов’янська від проросійських бойовиків, повідомляє пресслужба Міністерства внутрішнії справ.

«Шість років тому, 5 липня 2014 року, завдяки успішним діям військовослужбовців та добровольців було звільнено від російський терористичних збройних формувань міста Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка, Костянтинівка та інші населені пункти північної частини Донеччини. Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль та міністр внутрішніх справ Арсен Аваков привітали з пам’ятною датою всіх містян та учасників тих героїчних подій під час візиту на гору Карачун. Захід відбувся за участі послів Польщі, Латвії, Естонії та Словаччини», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що прем’єр-міністр Денис Шмигаль подякував міжнародним партнерам за підтримку. На заході були присутні, зокрема, посол Латвії в Україні Юріс Пойканс, посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький, посол Естонії в Україні Каймо Кууск та посол Словаччини в Україні Марек Шафін.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков нагадав, що саме під Слов’янськом захищав Україну Віталій Марків, який нині незаконно ув’язнений в Італії.

Раніше також президент України Володимир Зеленський привітав українців із днем звільнення Краматорська і Слов’янська від проросійських бойовиків.

Звільнення Слов’янська стало переломним моментом у визволенні низки інших міст та селищ Донбасу. Бої за Слов’янськ тривали з квітня до липня 2014 року. Підтримувані Росією бойовики покинули місто в ніч на 5 липня 2014-го. Це дало змогу українським військовим протягом 5-6 липня встановити контроль над містами Краматорськ, Артемівськ, Дружківка та Костянтинівка.