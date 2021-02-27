Загострення на Донбасі: за добу поранені 11 українських військових

У зоні бойових дій на Донбасі за добу 26 лютого зазнали поранень та бойових травм 11 українських військових, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил.

«Поряд із Водяним, що на Приазов'ї, окупанти вели вогонь зі 120-міліметрових мінометів, гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Внаслідок обстрілу шість військовослужбовців Збройних сил України отримали осколкові поранення, ще троє воїнів – бойове травмування», – так штаб повідомляє про наймасовіший випадок поранення українських військових.

«З метою негайного припинення вогню українська сторона СЦКК неодноразово надсилала запит через СММ ОБСЕ на запровадження режиму «Тиша». Однак в усіх випадках вони були проігноровані найманцями ОРДЛО», – вказано в повідомленні.

Всього українські військові нарахували за минулу добу 14 випадків порушення умов перемир’я з боку російських гібридних сил.

В угрупованні «ДНР» українських військових звинуватили в дев’яти обстрілах упродовж минулої доби та повідомили про загибель одного члена незаконних збройних формувань.

В угрупованні «ЛНР» заявили про п’ять порушень з боку Збройних сил України.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню». Проте обстріли там не припиняються.

У лютому голова української делегації у Тристоронній контактній групі зі врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кравчук заявив, що перемир’я у зоні бойових дій на Донбасі «вже просто немає».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 січня 2021 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.