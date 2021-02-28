Минула доба на Донбасі: 9 обстрілів, 1 військовий поранений – штаб ООС

Підтримувані Росією військові минулої доби дев’ять разів порушили перемир’я на Донбасі, повідомив вранці 28 лютого пресцентр операції Об’єднаних сил.

«Збройні формування Російської Федерації і надалі ігнорують режим припинення вогню й обстрілюють позиції підрозділів Об’єднаних сил. Так, вчора, 27 лютого, противник здійснив дев’ять порушень і використав заборонені Мінськими домовленостями види озброєння, водночас здійснюючи запит до СММ ОБСЄ на встановлення режиму «Тиша», – йдеться в повідомленні.

За даними військових, обстріли зафіксували біля населених пунктів Луганське, Миронівське, Південне, Широкине, Пищевик, Мар’їнка, Зайцеве, Водяне, велися вони, зокрема, з мінометів, великокаліберних кулеметів, автоматичного станкового і станкового протитанкового гранатометів, стрілецької зброї.

Військовий був поранений внаслідок підриву на міні ПОМ-2 неподалік селища Луганського на Донеччині, що на так званій «Світлодарській дузі», місці частих загострень ситуації.

За даними штабу ООС, у нього – осколкові поранення.

У штабі ООС додали, що підтримувані Росією бойовики вдаються до провокацій і поширення фейків у соцмережах. «Метою дій противника було провокування ЗСУ на відкриття вогню у відповідь з подальшим звинуваченням в обстрілах цивільної інфраструктури», – йдеться в повідомленні.

За даними військових, станом на 7:00 28 лютого обстрілів не зафіксовано.

Підтримуване Росією вранці 28 лютого угруповання «ДНР» заявило про два обстріли своїх позицій з боку ЗСУ, угруповання «ЛНР» – про три обстріли.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

Тим не менше, радник з інформаційної політики української делегації у Тристоронній контактній групі щодо врегулювання на окупованій частині Донбасу Олексій Арестович заявляв, що, попри порушення режиму тиші, немає підстав говорити про його зрив. «Для того, щоб заявити, що режим припинення вогню зірвано, потрібно, мені здається, щоб сторони повернулися до ведення бойових дій на не менш ніж два тижні», – сказав він в ефірі проєкту Радіо Свобода Радіо Донбас.Реалії.

Натомість голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук заявляв, що перемир’я в зоні бойових дій на Донбасі «вже просто немає», і «ми не можемо далі вдавати, що воно є», тому «ми маємо бути готовими до будь-яких непередбачуваних дій із боку агресора», а на обстріли реагувати «дзеркально: на кожен постріл відповідати пострілом».

Але й після цих заяв керівник офісу президента України Андрій Єрмак стверджував 13 лютого, що перемир’я на Донбасі триває далі, й незважаючи на провокації противника і втрати серед українських військових.

На цей час, за повідомленнями, внаслідок обстрілів противника й підривів на вибухових пристроях протягом нинішнього перемир’я загинули принаймні 17 українських військовослужбовців, іще майже 60 були поранені.