Військові повідомили про чергового пораненого на фронті і нову практику російських військ

У пресслужбі Об’єднаних сил, що ведуть операцію проти російських гібридних сил на окупованій частині Донбасу, повідомили про ще одного пораненого українського військовослужбовця станом на 17-у годину і про нову практику російських військ.

Військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил зазнав поранень унаслідок підриву на протипіхотній осколковій міні натяжної дії (ПОМ-2) неподалік селища Луганського на Донеччині, що на так званій «Світлодарській дузі», місці частих загострень ситуації.

«Воїнові оперативно надано медичну допомогу і його доправлено до лікувального закладу. На місці події працює керівний склад військової частини і робоча група Військової служби правопорядку. Обставини з’ясовуються», – мовиться в повідомленні.

Це вже далеко не перший останнім часом випадок підриву українських військовослужбовців на мінах чи «невідомих вибухових пристроях» на контрольованому Києвом боці лінії фронту. Коментатори говорять про ймовірну роботу ворожих диверсійних груп або дистанційне мінування, зокрема з застосуванням безпілотних апаратів.

Крім того, мовиться в повідомленні, протягом дня російські гібридні сили п’ять разів обстрілювали позиції підрозділів Об’єднаних сил із різних видів зброї, зокрема й здійснювали прицільні обстріли. «Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ», – повідомили військові.

При цьому цього разу вони нічого не повідомляють про можливу вогневу відповідь українських військ для придушення ворожих сил, як то бувало попередніми днями. За їхніми словами, російські гібридні сили «продовжують провокувати Збройні сили України на відкриття вогню у відповідь із подальшим звинуваченням у порушенні режиму припинення вогню».

«Українські воїни і надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню», – заявляють військові.

Також у повідомленні звернено увагу на нову практику російських гібридних сил.

Для них, мовиться в повідомленні, «вже стало звичною практикою відкривати вогонь, одночасно запитуючи тишу, посилаючись на здійснення обстрілу» з боку українських військових.

Суттєве збільшення прицільних обстрілів, імовірно, може означати здійснення ротації в російських гібридних силах на окупованих нині територіях України, вважають в Об’єднаних силах.

У підтримуваному і скеровуваному Росією незаконному збройному сепаратистському угрупованні «ЛНР», що як частина російських гібридних сил захопило частину Луганської області і визнане в Україні терористичним, а на лінії фронту також контролює її ділянку на Донеччині біля межі двох областей, заявляють про обстріли з боку українських військ у бік позицій бойовиків біля кількох сіл неподалік Світлодарської дуги – біля того місця, де, за даними Об’єднаних сил, стався підрив на міні українського військового.

В аналогічному угрупованні «ДНР», що як частина російських гібридних сил діє на частині Донеччини, своїх заяв про становище на фронті за останній час наразі не робили.

Обидва угруповання також нічого не згадали про свої можливі втрати.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

Тим не менше, радник з інформаційної політики української делегації у Тристоронній контактній групі щодо врегулювання на окупованій частині Донбасу Олексій Арестович заявляв, що, попри порушення режиму тиші, немає підстав говорити про його зрив. «Для того, щоб заявити, що режим припинення вогню зірвано, потрібно, мені здається, щоб сторони повернулися до ведення бойових дій на не менш ніж два тижні», – сказав він в ефірі проєкту Радіо Свобода Радіо Донбас.Реалії.

Натомість голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук заявляв, що перемир’я в зоні бойових дій на Донбасі «вже просто немає», і «ми не можемо далі вдавати, що воно є», тому «ми маємо бути готовими до будь-яких непередбачуваних дій із боку агресора», а на обстріли реагувати «дзеркально: на кожен постріл відповідати пострілом».

Але й після цих заяв керівник офісу президента України Андрій Єрмак стверджував 13 лютого, що перемир’я на Донбасі триває далі, й незважаючи на провокації противника і втрати серед українських військових.

На цей час, за повідомленнями, внаслідок обстрілів противника й підривів на вибухових пристроях протягом нинішнього перемир’я загинули принаймні 17 українських військовослужбовців, іще майже 60 були поранені.

Загалом, за даними Управління верховного комісара ООН із прав людини, за час бойових дій на Донбасі з 14 квітня 2014 року і станом на 31 січня 2021-го загальна кількість людських втрат, пов’язаних із цими боями, становила 42–44 тисячі: 13100–13300 загиблих (щонайменше 3375 цивільних людей, приблизно 4150 українських військових і приблизно 5700 членів російських гібридних сил) і 29500–33500 поранених (7000–9000 цивільних осіб, 9700–10700 українських військових і 12700–13700 бойовиків).