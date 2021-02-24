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Виталий Захарченко, беглый украинский министр времен президента Виктора Януковича, заявил о том, что неподконтрольные Украине территории Донецкой и Луганской областей надо объединить. А сам он не против стать «президентом» нового квазигосударства. Что может означать появление Виталия Захарченко в эфире российской государственной телекомпании и какие последствия могут иметь его заявления? Об этом Радио Донбасс.Реалии поговорило с экспертами по вопросам Донбасса.

Виталий Захарченко, министр внутренних дел Украины времен президента Виктора Януковича, сбежал в Россию после массовых расстрелов протестующих в Киеве в феврале 2014 года. Там он получил паспорт и российское гражданство. В Украине Захарченко заочно арестовали.

А журналисту российской государственной телекомпании RT Антону Красовскому он дает интервью и размышляет о Майдане и будущем ОРДЛО. Кстати, беглого президента Виктора Януковича Захарченко называет физически и психологически сильным человеком, не трусом.

«Донецк и Луганск надо объединить» – Захарченко

Виталий Захарченко прямо не ответил на вопрос Красовского о том, идет в Украине «гражданская война» или война с участием России. Зато беглый украинский министр называет Украину «оружием» стран Запада в войне против России.

Необходимо объединить регионы в один регион

По мнению Виталия Захарченко, ОРДЛО надо объединить «в один регион». Вот какой диалог происходит между Красовским и Захарченко.

– То есть, это независимый Донбасс? – уточняет журналист.

– Я считаю, в какой-то степени – да. Необходимо объединить регионы в один регион, – отвечает Захарченко.

– В смысле, Донецк и Луганск? – спрашивает Красовский.

– Конечно. Необходимо убрать так называемые «институционные ямы» (теневые схемы): то есть, экономику легализовать, – конкретизирует Виталий Захарченко.

– А как это сделать? – интересуется журналист.

– Признать, – поясняет Захарченко.

Захарченко, убежден, что вместе с признанием такого «объединения» необходимо открыть «таможенные границы», чтобы продавать продукцию, производимую в ОРДЛО. Но кто должен признать будущее квазигосударство и открыть границы, Захарченко так и не сказал.

По его мнению, сейчас представители оккупационных администраций не дают развиваться в ОРДЛО общественно-политическим движениям. Донбасс, считает Захарченко, может объединиться вокруг движения «Воля народа Донбасса», к которому он имеет отношение и которое, по его словам, сейчас возрождается.

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Кстати, упоминания про общественную организацию с таким названием датированы 2015 годом. Например, ее члены вместе с участниками российских гибридных формирований развозили по Ясиноватскому району учебники из Российской Федерации.

Если народ захочет меня там видеть в качестве президента – у меня достаточно сил и опыта

На вопрос, готов ли он стать «президентом объединенного Донбасса», Захарченко ответил так: «Если так вопрос будет стоять и народ захочет меня там видеть в качестве президента – у меня достаточно сил и опыта. Да, я готов». Также он уточнил, что готов принимать участие в открытых выборах и готов договариваться с Киевом, как сказал Захарченко, «на выгодных для жителей Донбасса условиях».

«Это удобно для Российской Федерации» – Виталий Сизов

Появление Виталия Захарченко на канале, который финансирует правительство Российской Федерации, – это уже определенная заявка, ведь туда не пускают кого попало. Этот эфир можно считать пробным шаром, чтобы отследить реакцию общества и, возможно, проработать сценарий замены оккупационных администраций на неподконтрольных Киеву территориях. Об этом Радио Донбасс.Реалии сообщил Виталий Сизов, аналитик «Донецкого института информации».

По его мнению, Виталий Захарченко выглядит предпочтительнее, чем Денис Пушилин с прошлым в финансовой пирамиде «МММ». Тем более, подчеркивает Сизов, беглый министр не участвовал в вооруженном сопротивлении украинским властям в 2014-2021 годах. Да и сама его фамилия – это отсылка к убитому главарю гибридных сил России Александру Захарченко.

Для Российской Федерации это удобно: назначить представителя бывшего правительства Украины и все это позиционировать в рамках «внутригражданского конфликта»

«Для Российской Федерации это удобно даже с информационной точки зрения: назначить представителя бывшего правительства Украины и все это позиционировать в рамках «внутригражданского конфликта». Вот, посмотрите, в Киеве сидит правительство одно, а в Донецке сидят представители бывшего правительства Украины. Пусть они разговаривают друг с другом, потому что мы к этому отношения не имеем».

А что по «объединению» оккупированных частей Донецкой и Луганской областей, о котором заявил Захарченко? Сизов говорит, что разговоры об этом идут уже несколько лет, ведь административное и военное разделение группировок «ДНР» и «ЛНР» само по себе выглядит нелогично. Но объединение, по мнению аналитика, может встретить внутренний саботаж, ведь это ущемит интересы людей, которые занимают должности в оккупационных администрациях, и отразится на гибридных силах России и их кураторах.

А вот как комментирует Виталий Сизов слова Захарченко о «свободных выборах президента» на территории оккупированного Донбасса:

Там нет плюрализма, нет свободы слова и предпосылок для проведения свободных выборов

«Всем понятно, что там нет плюрализма, нет свободы слова и каких-то основополагающих предпосылок для проведения свободных выборов, таких, как свободная регистрация партий и партийных объединений, защита людей инакомыслящих, которые не согласны с тем курсом, который декларируют люди, объявившие себя властью. Поэтому в принципе говорить о конкурентном избирательном процессе не приходится. Он существует в формате кастинга в Кремле и утверждении кандидатуры через организацию процесса, который внешне напоминает избирательный».

«Конкурент Пушилина и Пасечника» – Асеев

По информации Станислава Асеева, эксперта «Украинского института будущего», в Донецке действует благотворительный фонд Виталия Захарченко «Юго-Восток», который тесно связан с молодежным движением в группировке «ДНР», и есть люди, которые аффилированы с беглым министром. Один из них – Евгений Лапенко, бывший однокурсник Асеева. Сейчас он участвует в так называемом «профсоюзном движении», подконтрольном оккупационной администрации.

Большое интервью Захарченко на мощном информационном ресурсе России, убежден Асеев, появилось неслучайно. Ведь Захарченко, считает эксперт, – это прямой конкурент главарей оккупационных администраций Донецка и Луганска. Потому что ни Денис Пушилин, ни Леонид Пасечник не подходят для роли так называемого «объединителя земель Донбасса». Да они и не заинтересованы в этом, ведь могут потерять власть и влияние на коррупционные потоки, которые идут из Российской Федерации.

Одна из «башен Кремля» продвигает версию того, что сейчас происходит в Донецке и Луганске, с дальнейшим их объединением в какое-то квазигосударство

«Если этот человек возникает в публичном пространстве, то, скорее всего, это одна из так называемых «башен Кремля», которая находится в прямой конкуренции с Дмитрием Козаком (зам. главы администрации президента РФ, куратор переговоров с Украиной по Донбассу – ред.), который курирует Пушилина и Пасечника и, возможно, продвигает альтернативную версию того, что сейчас происходит в Донецке и Луганске, с дальнейшим их объединением в какое-то квазигосударство с признанием его со стороны Российской Федерации».

А заявление Виталия Захарченко про «открытые выборы» Станислав Асеев называет «фигурой политической речи. Ведь в классической модели тоталитарной системы, которую создали гибридные силы России в Донецке и Луганске, не приходится говорить о выборах:

Люди, которые занимают должности глав этих непризнанных республик, – их просто берут за шкирку и ставят одного вместо другого

«Это все политическая картонная декларация для переговоров с Украиной, для переговоров в Минске и для пыли в глаза нашим западным союзникам. Они же не могут прямо сказать, что люди, которые занимают должности глав этих непризнанных республик, – их просто берут за шкирку и ставят одного вместо другого. А предыдущих: или физически устраняют, или они исчезают».

По мнению Асеева, Украине не стоит рассматривать Виталия Захарченко как будущего переговорщика. А вот спецслужбам, убежден эксперт, неплохо бы обратить внимание на беглого политика и на те политические процессы, которые происходят в кулуарах Кремля. Ведь если события будут развиваться по тому сценарию, который озвучен в интервью (это объединение группировок «ДНР» и «ЛНР» и признание Россией нового квазигосударства), то это может создать для Украины новые проблемы.

А что говорят в Донецке

Они знают только одного Захарченко, «героя «ДНР»

Корреспондент Радио Донбасс.Реалии пообщался с жительницей Донецка по поводу личности Виталия Захарченко.

«Спросила родственников: они знают только одного Захарченко, «героя «ДНР». «А кто такой Виталий Захарченко?» – спросили меня все, кому я сказала», – рассказала собеседница из оккупированного гибридными силами России города.

Каждый думает о куске хлеба на сегодня

По словам женщины, люди из ее круга общения перестали интересоваться политикой, всех волнует выживание и поиск источника доходов хотя бы для покупки продуктов.

«Каждый думает о куске хлеба на сегодня, даже не на завтра. Люди озлобленные», – описывает реалии оккупации дончанка.

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