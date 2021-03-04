Плесень и ржавчина: как выглядит сейчас первый стадион «Шахтера»

Именно тут проводил свои домашние матчи легендарный донецкий клуб до переезда на региональный спортивный комплекс «Олимпийский» в Донецке в 2004-м и открытия сверхсовременной «Донбасс Арены» в 2009-м. Тут мечтали тренироваться донецкие мальчишки, очарованные футболом. Почти четыре поколения болельщиков знали тут каждый закоулок и трещинку, выпили не один бокал пива и сгрызли не один куль семечек, наблюдая за игрой «Угольщика», потом «Стахановца» и, наконец, «Шахтера». А те, кто футболом не увлекался, знали довоенный стадион как место, где можно было купить любую радиодеталь или книгу в Донецке. Сегодня мы прогуляемся по первому стадиону «Шахтера», который находится в Парке культуры и отдыха имени Щербакова. Точнее, по тому, что от него осталось.

Стадион построили в городе в 1936 году для участия в Чемпионате СССР «Угольщика» – дедушки современного «Шахтера»: команде из Сталино нужна была собственная арена. Тогда мест на стадионе было всего 14 тысяч. Потом «Шахтер» четыре раза реконструировали, в последний раз – в 2000-м году, к дебюту клуба в Лиге чемпионов: поставили более мощное освещение, пластиковые сидения на трибунах, оборудовали современные раздевалки для футболистов, а также расширили вместимость до почти 33-х тысяч человек. Именно на нем горняки встретились с римским «Лацио», а также сенсационно победили пражскую «Спарту» и лондонский «Арсенал». В последние годы перед войной на нем играли дублирующие составы «Шахтера» и тренировались юные футболисты. На фото – остатки клубных цветов «Шахтера» на сиденьях рядом с центральной трибуной и ржавчина, которая понемногу съедает объект: в отличие от «Донбасс арены», за историческим стадионом уже 7 лет, похоже, никто не присматривает.

Проходная на стадион «Шахтер», когда-то увешанная баннерами с цветами донецкого клуба и афишами. Та же ржавчина, выдающая, что за историческим объектом давно не следят. Справа – билетные кассы, слева – легендарный металлический мяч, который встречал толпы болельщиков. Многие из них считали, что нужно непременно расписаться на Памятнике футбольному мячу, как его называли, из-за чего его приходилось несколько раз реставрировать.

Детали: вот как выглядит сейчас бетонный каркас первого в городе стадиона «Шахтер», последняя реконструкция которого состоялась 21 год назад. Плесень разъедает конструкции, выступает арматура.

15 октября 1995 года прямо во время матча с крымской «Таврией» на центральной трибуне стадиона взорвалась бомба: погиб криминальный авторитет и первый президент клуба Ахать Брагин (в народе Алик Грек) вместе с охранниками. Приблизительно в это же время под стенами стадиона начал работать радиорынок. Кроме всевозможных электродеталей, тут можно было купить и книги. Накануне 1 сентября тут толпились родители в поисках канцелярии, тетрадей и учебников для детей.

Летний картинг-центр «Форсаж» – одна из немногих точек жизни возле умершего стадиона. По словам посетителей, 10-минутный прокат карта и трассы стоит около 1500 рублей (около 600 гривен) – недешевое удовольствие для нынешнего города. Впрочем, центральный парк Щербакова, в котором расположен старый «Шахтер», привлекает десятки тысяч дончан в хорошую погоду – кто-то да решит прокатиться.

Внутри стадиона: поросшее бурьяном поле, куча песка у ворот, навсегда почерневшее табло. Кстати, совсем рядом со стадионом (не в кадре) находится знаменитый «футбольный террикон» уже не работающей шахты №1 «Ливенка», с которого на заре «Шахтера» смотрели матчи болельщики, не попавшие на трибуны. Вот, например, иконическая фотография конца 1960-х.

После постройки «Донбасс Арены» дончане удивлялись, каким маленьким, но все же уютным был их старый стадион. Такой вид открывался перед болельщиком, когда он только заходил на объект в поисках своего места на трибуне. Сейчас крыша над центральной трибуной насквозь изъедена ржавчиной, а из бетона уже пробиваются ростки деревьев.

Стадион и открытый манеж справа, на котором тренировались будущие звезды «Шахтера» до войны. Хотя видно, что покрытие уцелело, используется ли площадка теперь – неизвестно. Может, вы знаете? И какие воспоминания связаны со стадионом «Шахтер» у вас?

Ми працюємо по обидва боки лінії розмежування. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук чи телефонуйте на автовідповідач 0800300403 (безкоштовно). Ваше ім'я не буде розкрите.

ОСТАННІЙ ВИПУСК РАДІО ДОНБАС.РЕАЛІЇ ТУТ.