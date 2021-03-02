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Семь лет назад Совет федерации России (Верхняя палата парламента) разрешил Владимиру Путину ввести войска в Украину. К тому времени Россия уже начала активно действовать против соседнего государства не только в Крыму, рассказывают эксперты. Захваты административных зданий в Донецке, Луганске, Харькове, провозглашенное начало «русской весны», говорят они, – все это было прологом к попытке создания так называемой «Новороссии». Некоторые эксперты прогнозировали тогда масштабное наступление Вооруженных сил РФ против Украины. Почему Путин ограничился Крымом и частью Донбасса, не решившись пойти на Харьков, Одессу и Киев?

1 марта 2014 года президент России Владимир Путин внёс обращение в Совет федерации Федерального собрания РФ «об использовании Вооружённых сил РФ на территории Украины до нормализации общественно-политической обстановки в этой стране». Путин указывал, что такие меры необходимы в связи с экстраординарной ситуацией, сложившейся «на» Украине, и возникшей угрозой жизни граждан РФ и российских военнослужащих в Крыму. Совфед проголосовал за обращение единогласно. Ни одного голоса против запроса Путина или воздержавшегося не было и на заседаниях комитетов Верхней палаты российского парламента по обороне, по международным делам.

Как отмечало тогда российское издание «Лента.Ру», скорость и единодушие одобрения обращения Путина глава Совета федерации Валентина Матвиенко пояснила тем, что «на Украине проживает много русскоязычных и не стоит делать вид, что «наша хата с краю». Матвиенко также сказала, что в Крыму базируется Черноморский флот и нельзя допустить угрозы нападения на военные объекты. В своем выступлении Матвиенко ни разу не оговорилась об «угрозе жизни граждан Российской Федерации», между тем именно эту угрозу в первую очередь намеревался отвести военным присутствием в Украине Путин. Матвиенко уточнила, что президент, заручившись согласием СФ в соответствии с Конституцией, сможет направить российских военных «на» Украину, когда «это будет необходимо».

Ей вторил тогдашний замминистра иностранных дел РФ Григорий Карасин. По его словам, выданное Верхней палатой согласие не означает, что Путин намерен немедленно реализовать такое право.

«Котел» под Иловайском – после отмены разрешения на ввод российских войск

25 июня 2014 года Совет федерации отменил разрешение на ввод российских войск в Украину. Перед этим Путин направил Матвиенко письмо об отмене постановления СФ «об использовании Вооруженных сил РФ на территории Украины». По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, так было сделано «в целях нормализации обстановки и урегулирования ситуации в восточных регионах Украины».

Эти почти четыре месяца, пока разрешение действовало, и все последующие годы войны на Донбассе Кремль утверждает, что Россия не является участником конфликта. И Путин на востоке Украины так и не воспользовался правом, формально предоставленным ему Совфедом. «Ихтамнет» на Донбассе до сих пор.

Хотя были в частности события августа 2014 года, когда украинские военные попали в окружение под Иловайском на Донетчине. Как отмечают в ВСУ, такой результат боев стал возможен именно благодаря прямому вмешательству российских войск. Тогда украинским частям предъявили условия выхода из кольца. Но 29 августа 2014 года, отметила украинская сторона, российские военные, вторгшиеся на территорию Украины, расстреляли колонны украинских бойцов.

В «Иловайском котле» погибли по меньшей мере 366 человек, еще 158 считаются пропавшими без вести. Россия отрицает причастность своих войск к данным событиям.

«Разрыв шаблона у Путина»

Как отметил в комментарии Радио Донбасс.Реалии политолог Александр Хара, Путин из рациональных соображений ограничился Крымом и частью Донбасса, не решившись пойти на Харьков, Одессу и Киев. Потому что как ни относиться к Путину, он – абсолютно рациональный деятель. Да, хозяин Кремля живет в искаженном мире с тоской по утраченной империи, говорит он, но на первом месте у Путина рацио, а не эмоциональный порыв добиться своего любой ценой. Хозяин Кремля предпочитает действовать против Украины исподтишка, скрытно, через подконтрольные гибридные вооруженные силы, уверен политолог, действовать без максимального политического ущерба. Потому массированное наступление Вооруженными силами РФ, поход на Киев – не лучший вариант, анализирует Александр Хара.

Президент России и его окружение еще тогда, весной 2014-го, частично поняли ошибочность своих взглядов относительно Украины. Ибо тезисы, что дескать «нет такого народа», «украинцы и русские – единый народ», кроме разве что Западной Украины… Все эти идеи наверняка российская разведка, тамошние политологи «вскармливали» господину Путину и его окружению. Но такая картина «русского мира» не подтвердилась. Уже весной 2014-го далеко не повсюду поддержанные Россией незаконные вооруженные формирования встречали в Украине с хлебом и солью. У Путина, у российских элит произошел тогда «разрыв шаблона», сказал Александр Хара.

«Безусловно, в 2014 году, когда началась вооруженная агрессия против Украины, началась сперва в Крыму, Россия имела большие шансы нанести массированный удар по Киеву. И сразу же оккупировать всю Украину. Конечно же, в то время мы были не способны защититься, так как имелся вакуум власти в Киеве. И конечно же, была разрушена система управления Вооруженным силами Украины, ее спецслужбами. Ибо господин Янукович, точнее назначенные им граждане России – сотрудники спецслужб – хорошенько над этим поработали. Однако для такой операции понадобились бы оккупационные войска в немалых масштабах. И несмотря на то, что Россия является мощной в военном плане страной, все эти миллионы людей, которых они могли бы привлечь к такой оккупации, они не смогли бы удерживать Украину продолжительное время. Непременно Россия столкнулась бы с сопротивлением», – сказал Александр Хара.

«Путин готов пойти на Киев и сейчас»

Со своей стороны военный эксперт Александр Мусиенко сказал Радио Донбасс.Реалии, что сценарий полномасштабного наступления российских войск в Украине является волне реальным. И по прошествии семи лет войны Россия держит у границ Украины серьезные силы. Они могут быть задействованы в любой момент, подчеркивает Александр Мусиенко. Конечно же, при этом не имеет никакого значения, обратится ли Путин с еще одним запросом к Совету федерации или нет.

«Я хочу заметить, что Российская Федерация проводит постоянные военные учения. В частности – в приграничных с Украиной областях. И контингент российских войск насчитываемый в западном, в южном направлении составляет около 70-75 тысяч готовых к выполнению заданий военнослужащих. Это расположено практически на границе Беларуси и Украины. Боеготовность своих войск россияне постоянно поддерживают, мониторят ее, проводят регулярно учения, стрельбы и тому подобное. И такое скопление войск России само по себе является актом агрессии против Украины», – отметил Александр Мусиенко.

В этом месяце Минобороны России проведет в аннексированном Крыму учения воздушно-десантных войск. Как отмечается, во время учений десантники будут отрабатывать десантирование личного состава и техники на незнакомую площадку. Кроме того, им предстоит захватить объекты условного противника и удерживать их до прибытия основных сил соединения.

«Также десантно-штурмовые подразделения ВДВ отработают высадку на необорудованное морское побережье из больших десантных кораблей Черноморского флота России и оборону морского побережья от высадки морского десанта условного противника», – отметили в Министерстве обороны России. Украинские специалисты утверждают, что, по сравнению с 2014 годом, Россия в Крыму нарастила свой военный потенциал более чем вдвое.

Россия готовит очередные военные учения не только на аннексированном полуострове. Россия и Беларусь планируют провести широкомасштабные маневры в этом году («Запад-2021»). По данным главы Минобороны Украины Андрея Тарана, вблизи границы Украины Россия развернула группировки войск общей численностью более 86 тысяч человек. В приоритетном порядке они оснащаются новейшими и модернизированными образцами вооружения и военной техники. В частности: оперативно-тактическими ракетными комплексами «Искандер», реактивными системами залпового огня «Торнадо», тяжелыми огнеметными системами типа ТОС-1, многофункциональными истребителями и фронтовыми бомбардировщиками, надводными кораблями и подводными лодками с крылатыми ракетами морского базирования.

Тем временем представители властей России неоднократно заявляли об отсутствии агрессивных планов относительно Украины. В частности замглавы МИД России Андрей Руденко утверждал, что со стороны Украины слышна воинственная риторика, которая явно провоцируется искусственно, по поводу возможных военных планов России в отношении Украины. Андрей Руденко заверил, что никаких таких планов нет и быть не может.

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