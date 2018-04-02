Зміна риторики Володимира Путіна про Крим: від «це наша земля» до «хтось свідомо підвів нас до тієї межі»

Назар Ситник, Інна Аннітова

Президент сусідньої Росії за час свого правління не раз змінював свою риторику щодо Криму. Про це свідчать висловлювання під час публічних виступів Володимира Путіна: від «Росія давно визнала кордони сьогоднішньої України» 2008 року й до –​ «це наша земля» 2014 року. І ось знову: «Хтось свідомо підвів нас до тієї межі, опинившись на якій, ми повинні були чинити так, як чинили» – 2018 рік.

Журналісти телепроекту Крим.Реалії проаналізували зміну риторики поглядів російського президента щодо Криму, що може свідчити і про мінливість його поглядів на долю півострова.​

Заперечення

2008 року, одразу після грузинської війни, Володимир Путін невпинно доводив, мовляв, Крим український, а Росія не претендує на півострів.

Крим не є ніякою спірною територією, там не було ніякого етнічного конфлікту... і Росія давно визнала кордони сьогоднішньої України

«Крим не є ніякою спірною територією, там не було ніякого етнічного конфлікту... і Росія давно визнала кордони сьогоднішньої України. Питання про якісь подібні цілі Росії віддає провокаційним сенсом. Там всередині суспільства в Криму відбуваються складні процеси – проблеми кримських татар, українського населення, росіян – але це вже внутрішньополітичні проблеми самої України», – запевнив Путін журналіста в інтерв'ю німецькому телеканалу ARD 29 у серпні 2008 року.

За три місяці до анексії Криму, у грудні 2013 року, введення російських військ на територію українського півострова Путін назвав «повною нісенітницею». І це прозвучало в ефірі російського міжнародного інформаційного телеканалу.

«До вас прозвучали заклики ввести війська в Крим... Чи можлива гіпотетично ситуація, у якій ви також будете захищати інтереси російськомовних жителів Криму? Скажімо... чи можливе взагалі введення російських військ в Україну, чи ні?» – запитав тоді журналіст видання Los Angeles Times.

І Путін відповів: «Продовжуватимемо боротися за рівність прав. Це стосується всіх держав. Але це зовсім не означає, що ми збираємося «махати шаблею» і вводити війська. Це повна нісенітниця. Нічого подібного немає й бути не може».

Гнів

І ось уже в березні 2014 року з'являється сумнозвісний інтернет-мем «ИХТАМНЕТ». Так користувачі соціальних мереж іронічно підкреслили регулярні заперечення Путіним присутності російських військ у рамках спецоперації із захоплення Криму.

Тоді ж на прес-конференції російського президента щодо ситуації в Україні відбувся такий діалог:

«Журналіст: Люди, які здійснювали блокування українських частин у Криму в формі, дуже схожій на російську форму, це були російські солдати?

Путін: Подивіться на пострадянський простір: є багато схожої форми. Підіть у магазин у нас і купіть будь-яку форму.

Журналіст: Це були російські війська?

Путін: Це були сили самооборони».​

А через місяць, у квітні 2014 року, з вуст Путіна вже звучить кардинально протилежна теза. Він виправдовує військове вторгнення до Криму словами, що стали стереотипним виправданням усіх дій російської влади, мовляв, треба захистити російськомовне населення півострова.

«Загрози щодо російськомовного населення були абсолютно конкретними і відчутними. Саме це спонукало російськомовних громадян, які там проживають, задуматися про своє майбутнє і звернутися до Росії за допомогою», – сказав нині знову обраний на посаду президента Росії Володимир Путін.

Однак, тоді Путін підкреслив, що жодні операції не готувалися заздалегідь, а все робилося «з коліс».

Прийняття

У діях Росії у Криму Путін і сьогодні не бачить порушень міжнародного права. А «зелені чоловічки», яких таки він визнав російськими військовими, за його словами, просто захищали кримчан від хаосу. Ця розмова відбулася у Владивостоці в листопаді 2014 року, тоді Путін знову відповідав на питання представника німецького телеканалу ARD Хуберта Зайпеля.

«Журналіст: Ви, так би мовити, анексували Крим і тоді ви обґрунтовували свою позицію тим, що в Криму проживає 60% російського населення, і Крим має велику російську історію і, врешті-решт, у Росії розміщений російський флот. Захід вважає це порушенням міжнародного права. Ви недооцінили реакцію Заходу й можливих санкцій, які були запроваджені?

Путін: Ми вважаємо цю реакцію абсолютно неадекватною. Коли ми чуємо, що Росія порушила міжнародне право, то нічого, крім подиву, це в мене не викликає... Це факт. Ми ніколи його не приховували – наші збройні сили, прямо скажемо, блокували озброєні сили України, розквартировані в Криму».

2015 року глава Кремля розповів, що особисто ухвалив рішення про анексію. Усі розпорядження дав зранку 23 лютого. І сталося це, за його словами, після того як всю ніч із підлеглими рятував утікача – президента України Віктора Януковича.

Ситуація розгорнулася таким чином на Україні, що ми змушені почати роботу з повернення Криму до складу Росії

«Я всім моїм колегам, а їх було четверо, сказав: ситуація розгорнулася таким чином на Україні, що ми змушені почати роботу з повернення Криму до складу Росії. Ми не можемо покинути територію та людей, які там проживають, напризволяще під каток націоналістів. І поставив певні завдання. Сказав що і як потрібно робити», – сказав глава Росії у фільмі «Крим. Шлях на Батьківщину».

Йшлося навіть про готовність застосувати ядерну зброю.

«Я ж розмовляв із колегами і говорив їм прямо, як вам зараз, відкрито: що це наша історична територія, там проживають росіяни люди, вони в небезпеці, ми не можемо їх кинути. В Україні здійснили державний переворот, це зробили націоналісти – люди крайніх переконань», – сказав Путін.

Ніколи такого не було, і ось знову...

Напередодні президентських виборів у Росії 2018 року вийшло оразу два документальні фільми про Путіна. В одному він дав чітко зрозуміти, що за час його правління Крим точно не віддадуть Україні.

А от у іншому фільмі є моменти, у яких Путін ніби шкодує про події 2014 року. Він уже не говорить про захист російськомовного населення. Розповідає, що анексувати Крим його змусили, чи навіть, підштовхнули західні країни. Путін каже, що передбачав, що після анексії Криму Росію чекатимуть санкції, але вірить у власну виграшну стратегію.

Хтось свідомо підвів нас до такої межі, опинившись на якій, ми повинні були чинити так, як чинили

«Мені іноді здається і, думаю, що під цим є певні підстави, що хтось свідомо підвів нас до такої межі, опинившись на якій, ми повинні були чинити так, як чинили. Мало, звісно, хто очікував, що ми будемо діяти так швидко й рішуче, якщо не сказати зухвало. Наші опоненти, наші партнери виробили дуже правильну тактику і, до певної міри, своїх цілей в тактичному плані домагаються. Але думаю, що в довгу ми все одно виграємо», – висловив Путін упевненість.

2018 року в Росії знову президент – Путін. Але ще 10 років тому, 2008 року, він також, як про «ИХТАМНЕТ», публічно заявляв, що «до можливості збільшення терміну президентських повноважень і до можливості обиратися на цю посаду три й більше разів» ставиться вкрай негативно.

Оригінал – на сайті Крим.Реалії