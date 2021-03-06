Військові повідомили про чергові порушення на фронті і відповідь на них

У пресслужбі Об’єднаних сил, що ведуть операцію проти російських гібридних сил на окупованій частині Донбасу, повідомили про нові порушення перемир’я з боку противника і про відповіді на них українських військ.

За цим повідомленням, станом на 17-у годину таких порушень було вісім. Бойових втрат серед українських військ немає.

«На обстріли противника Збройні сили України відкривали вогонь у відповідь», – наголошено в повідомленні.

Усі вісім порушень сталися в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід»: біля селищ Опитного й Пісків, що біля руїн колишнього Донецького аеропорту на північний схід від окупованого Донецька, і біля міста Мар’їнки, що межує з західними околицями Донецька – противник стріляв із 82-міліметрових мінометів, гранатометів різних систем, кулеметів великого калібру і стрілецької зброї.

Із метою негайного припинення вогню українська сторона в Спільному центрі контролю і координації тричі направляла запит через СММ ОБСЄ на запровадження режиму «Тиша», повідомили військові й заявили, що наведені ними факти порушень перемир’я свідчать: представники російських гібридних сил «продовжують демонструвати небажання виконувати раніше досягнуті домовленості».

У підтримуваному і скеровуваному Росією незаконному збройному сепаратистському угрупованні «ДНР», що як частина російських гібридних сил захопило частину Донецької області і визнане в Україні терористичним, заявили, що його позиції зазнали обстрілів на північних околицях Донецька, які межують із обстріляними бойовиками Опитним і Пісками, а також на західній околиці цього міста, що неподалік обстріляної ними Мар’їнки.

В останньому випадку вони також стверджують про поранення одного «мирного мешканця»; ця заява наразі не підтверджена з незалежних джерел. Раніше не раз ставалися випадки, коли як про поранених мирних мешканців заявляли про поранених бойовиків.

В аналогічному угрупованні «ЛНР», що як частина російських гібридних сил діє на частині Луганщини, своїх заяв про становище на фронті за останній час наразі не робили.

Обидва угруповання також нічого не згадали про свої можливі втрати.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

На цей час, за повідомленнями, внаслідок обстрілів противника й підривів на вибухових пристроях протягом нинішнього перемир’я загинули принаймні 18 українських військовослужбовців, іще близько 70 були поранені чи зазнали бойових травм.

Загалом, за даними Управління верховного комісара ООН із прав людини, за час бойових дій на Донбасі з 14 квітня 2014 року і станом на 31 січня 2021-го загальна кількість людських втрат, пов’язаних із цими боями, становила 42–44 тисячі: 13100–13300 загиблих (щонайменше 3375 цивільних людей, приблизно 4150 українських військових і приблизно 5700 членів російських гібридних сил) і 29500–33500 поранених (7000–9000 цивільних осіб, 9700–10700 українських військових і 12700–13700 бойовиків).