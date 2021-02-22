От Покровска в Раду идут адвокат Лусварги и Шария, генпродюссер 112 и другие киевляне

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28 марта в Покровске состоятся довыборы в Верховную Раду. На место народного депутата от 50-го округа претендуют генпродюссер подсанкционного телеканала 112, подозреваемая по делу об убийстве журналиста Шеремета, лидер движения «Антивойна», адвокат от «Партии Шария» – и все проживают в Киеве. Что обещают киевляне местным избирателям?

Избиратели округа номер 50 остались без представителя в Верховной Раде. Руслан Требушкин от «Оппозиционного блока» стал народным депутатом в июле 2019 года, а в октябре 2020 года Требушкин (уже от партии «За майбутнє») победил на выборах городского головы Покровска.

В декабре того же года политик сложил полномочия народного депутата, а ЦИК на 28 марта назначила в его округе промежуточные выборы.

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Кто эти люди?

На утро 22 февраля ЦИК опубликовала информацию о трех кандидатах. Это Артем Марчевский, Валентин Рыбин и Виктория Шилова. В партии «Европейская солидарность» заявили о выдвижении кандидатуры Юлии Кузьменко. Но на сайте центризбиркома пока что нет информации об этом. Что известно о кандидатах?

Артем Марчевский – родился и проживает в Киеве. Состоит в партии ОПЗЖ. Работает генеральным продюссером ООО «Телерадиокомпания «112-ТВ». Это юридическое лицо попало под пятилетние санкции СНБО: активы «Телерадиокомпании «112-ТВ» заблокировали, аннулировали лицензии и запретили пользоваться радиочастотным ресурсом Украины.

Валентин Рыбин – родился в Хабаровске (Российская Федерация), проживает в Киеве. Состоит в «Партии Шария». Занимается частной адвокатской практикой. СБУ упоминает Рыбина как адвоката Анатолия Шария. В том числе, кандидат был адвокатом участника российских гибридных формирований Рафаэля Лусварги, а также граждан Российской Федерации, которые участвовали в обмене «35 на 35» в 2019 году. Тогда Россия освободила, в том числе, Олега Сенцова, Александра Кольченко, Владимира Балуха и других «узников Кремля».

Сейчас Валентин Рыбин защищает Викторию Даскалицу, которую СБУ подозревает в госизмене.

А еще Рыбина внесли в базу данных сайта «Миротворец».

СБУ подозревает Анатолия Шария в государственной измене. Также в спецслужбе сообщили Радио Свобода, что формально «Партии Шария» зарегистрирована не на блогера Анатолия, а на гражданина Виктора Шария. Сейчас в СБУ проверяют причастность Виктора к деятельности Анатолия Шария.

Виктория Шилова – родилась в Новомосковске Днепропетровской области, проживает в Киеве. Беспартийная. На выборы Шилову выдвинула партия «Держава». Валентина Шилова – глава правления общественной организации «Антивійна». В 2016 году СМИ сообщали, что бывший депутат Днепропетровского областного совета Виктория Шилова собирается баллотироваться на должность городского головы Кривого Рога.

«Если я стану мэром, в Кривом Роге прекратится незаконная мобилизация, отлов людей на улицах, и начнется целенаправленная борьба с идиотскими тарифами на ЖКХ имени Яценюка», – цитировали СМИ заявление Шиловой на ее сайте. Сейчас этот сайт недоступен.

На странице в соцсети Шилова, в том числе, делится публикациями издания «Страна».

Программа Марчевского. Россия и «план действий настоящего патриота»

Артем Марчевский называет свою программу «планом действий настоящего гражданина и патриота». Он говорит о содействии завершению военного конфликта на Донбассе политико-дипломатическим путем и выполнении Минских соглашений.

Марчевский планирует реинтегрировать районы, пострадавшие от военных действий, с помощью общегосударственной программы. Также кандидат планирует отменить законы и решения, которые раскалывают общество и нарушают права граждан. Правда, не уточняет, что именно надо отменить.

А еще Артем Марчевский говорит о том, что стране надо избавиться от какого-то «внешнего управления» и объявить импичмент действующему президенту. Также в программе есть тезисы о борьбе с коррупцией, защите свободы слова и законе о местных референдумах.

Артем Марчевский намерен наладить экономические отношения с Российской Федерацией и странами ЕЭП, а заодно отменить рынок земли.

Кандидат хочет создать общегосударственную программу борьбы с бедностью, ввести налог на богатство, снизить тариф на газ и обеспечить прямые поставки газа из России. Также в планах у Марчевского – отмена медреформы и, как написано в программе, «бездумной украинизации».

Избирателям округа кандидат обещает ремонт дорог, стабильное водоснабжение, поддержку шахтеров и немедленное прекращение работ по добыче сланцевого газа (до этого в Донецкой ОГА уже заявляли, что на территории области сланцевый газ не добывают).

Программа Рыбина. «Творец новой истории»

Валентин Рыбин в программе говорит, что идет творить новую историю Украины. О чем же эта история?

Рыбин намерен отстаивать прозрачность и справедливость формирования тарифов. На втором месте в приоритетах – защита использования, кроме государственного, русского языка. Далее – защита интересов шахтеров и экологии Донетчины.

Также кандидат обещает отстаивать нормы демократии и свободы слова и наказать людей, причастных к преступлениям против личности по политическим мотивам.

Рыбин намерен штрафовать или увольнять чиновников за проявления неуважения и хамства.

Жителям ОРДЛО Валентин Рыбин обещает возобновление социальных выплат.

А еще адвокат пишет про усиление ответственности за преступления на основе расовой или другой нетерпимости, за разжигание межнациональной розни в СМИ. Кандидат обещает также содействие развитию культуры национальных меньшинств.

Программа Шиловой. «Прекратить войну»

Первый пункт в программе Виктории Шиловой – прекращение войны на Донбассе. Также кандидат говорит о выполнении Минских договоренностей, поиске пропавших без вести и обмене пленными по формуле «всех на всех».

Как и Марчевский, Шилова намерена избавить Украину от каких-то «элементов внешнего управления».

Кандидат заявляет о том, что матери и дети – это наивысшие приоритеты государственной политики. Она намерена популяризировать здоровый образ жизни.

Виктория Шилова обещает избирателям минимальную пенсию в 8 тыс. грн. и выход на пенсию для женщин в 55 лет, и для мужчин – в 60 лет.

Также Шилова пишет о гарантиях на бесплатную медицинскую помощь и образование, и о возвращении школ с русским языком обучения.

Эксперт: «Пусть раскалывают пророссийский электорат»

Почему киевляне вдруг заинтересовались нуждами жителей Доброполья или Мирнограда? Все просто: в период между выборами, когда появляется возможность попасть в парламент, в больших партиях кандидатов выбирают не из местных деятелей. Кто пойдет на выборы, решают в центральном штабе и потом уже спускают в регион «парашютиста». Об этом Радио Донбасс. Реалии рассказал глава правления ОО «Сильні громади» Валентин Красноперов.

Они идут не для того, чтобы решать проблемы

«Это классический такой признак неевропейских, недемократических партий, а партий централизованного, евразийского типа. Они идут не для того, чтобы решать проблемы. Вообще-то депутат Верховной Рады и не решает проблемы местные. Но он точно их представляет. И то, что зависит от высшего законодательного органа, он, имея связь с местной жизнью, понимает, что можно усовершенствовать. Само собой, после выборов они вряд ли будут иметь такую связь. Если выиграют».

Используя лозунги о восстановлении связей с Россией и о защите русского языка, кандидаты хотят сконцентрировать пророссийский электорат в округе. По наблюдениям Красноперова, прошлые местные выборы показали, что для избирателей такие лозунги не всегда являются самыми важными. С другой стороны, убежден эксперт, чем больше политиков от разных партии будут использовать пророссийскую риторику, – тем хуже это отразится на их результате.

Пусть разбивают, раскалывают пророссийский электорат

«И я скажу: хорошо, что идет Шарий, ОПЗЖ. Пусть разбивают, раскалывают пророссийский электорат. Это, кстати, удивительно, что они не имеют согласованного кандидата. Но мы видим, что несколько проектов борются за этот электорат», – делится Красноперов. По его мнению, «языковый вопрос» также не добавит рейтинга кандидатам.

Так о чем же тогда говорить с избирателями на этом округе?

По мнению Валентина Красноперова, взгляды кандидата должны совпадать с вектором развития всей страны: демократическим и проевропейским.

он должен говорить, каким образом мы как угольный регион можем перейти на альтернативные экономические формы деятельности

«Мы говорим о том, что нам нужны рабочие места, нормальное социальное развитие, культурное развитие, свободы человека. Исходя из этого, первое, о чем должен говорить кандидат, – каким образом понимать тренд на уменьшение значения угольной, тепловой энергетики. Понять, как будет развиваться отрасль, потому что там есть рабочие и неубыточные шахты. Но стратегически он должен говорить, каким образом мы как угольный регион можем перейти на альтернативные экономические формы деятельности, чтобы от этого регион выиграл».

Также, по мнению Красноперова, кандидаты должны понимать, как привлечь инвестора на Донбасс, и как обеспечить ему условия для работы.

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