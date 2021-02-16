СБУ проводить слідчі дії з Віктором Шарієм – пресслужба

Служба безпеки України проводить слідчі дії з Віктором Шарієм, на якого формально зареєстрована «Партія Шарія». Про це в коментарі Радіо Свобода повідомили у пресслужбі СБУ.

«Сьогодні СБУ проводить слідчі дії із Віктором Шарієм, але про затримання мова не йде. Наразі співробітники спецслужби перевіряють його причетність до протиправної діяльності Анатолія Шарія», – пояснили в СБУ.

У пресслужбі зауважили, що Віктор Шарій – людина, на яку формально зареєстровано партію «Шарія». При цьому він не є ані її керівником, ані засновником, ані членом.

Служба безпеки України викликала на допит 22 лютого блогера Анатолія Шарія.

У СБУ також зазначили, що рішення про оголошення Шарія в розшук ухвалять у випадку його неявки на допит. Додаткові деталі не розголошуються, триває досудове розслідування, зауважили в спецслужбі.

«Зважаючи на останній пост Антологія Шарія, де він читає текст підозри – він її отримав. Тобто підозра дійшла до адресата», – додали в СБУ.

16 лютого Служба безпеки України повідомила, що оголосила про підозру Анатолію Шарію за статтями «державна зрада» і «порушення рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками».

В СБУ зазначили, що на переконання слідчих, він здійснював протиправну діяльність на шкоду національній безпеці України в інформаційній сфері. Є підстави вважати, що Анатолій Шарій діяв «на замовлення іноземних структур», додали в СБУ

«Починаючи з 2012 року через соціальні мережі, електронні ЗМІ та російські телевізійні канали він сприяв державним та неурядовим структурам РФ у проведенні спеціальних інформаційних операцій. Зокрема, пропагандист займався дискредитацією державної політики України, умисно та цілеспрямовано поширював маніпулятивну, викривлену інформацію щодо урядових ініціатив та подій на сході країни. Метою були загострення і дестабілізація суспільно-політичної та соціально-економічної ситуації, розпалювання міжетнічних і міжконфесійних конфліктів», – додали в СБУ.

У спецслужбі заявили, що такі «протиправні дії Анатолія Шарія активно використовували російські ЗМІ, зокрема, телеканали основної пропагандистської державної компанії ВДТРК («Россия 24», «Россия 1»), телеканал Міністерства оборони РФ «Звезда» тощо».

СБУ повідомила, що слідчі дії в цьому провадженні тривають.

Сам Шарій заявив у твітері, що «дякує СБУ за оголошення про підозру». «Тепер мені непотрібно щоразу доводити в ЄС, що всі справи щодо мене – суто політика», – написав блогер.

Раніше цього місяця громада українців в Іспанії звернулася до місцевого уряду через діяльність блогера Анатолія Шарія, про це йдеться в заяві спільноти «Українська громада Іспанії за права, честь і гідність українців».

Анатолій та Ольга Шарії дали інтерв’ю іспанським журналістам 10 лютого, в якому заявили, що постійно отримують погрози від українських неонацистів, яким немовби потурає українська влада. Шарій також сказав, що минулого року проти нього в Україні відкрили шість кримінальних проваджень.

За даними «Слідство.Інфо», Шарій став власником вілли в Іспанії у 2019 році.