ОАСК: позивач із прізвищем Шарій вимагає в Мін’юсту домогтися заборони «партії Шарія»

Окружний адміністративний суд Києва отримав позов через «бездіяльність» Міністерства юстиції. Про це суд повідомляє 21 жовтня.

«До Окружного адміністративного суду міста Києва надійшов позов щодо визнання протиправною бездіяльність Міністерства юстиції України щодо не прийняття рішення про звернення до суду з адміністративним позовом про заборону діяльності політичної парті «Партія Шарія». Позивачем зазначений Віктор Шарій, відповідачем – Міністерство юстиції України», – йдеться в повідомленні.

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Як уточнює ОАСК, поміж іншого позивач вимагає зобов’язати Мін’юст подати позов про заборону цієї партії.

«Позивач зазначив, що він не є членом партії, не працює в ній та не входить до складу керівних органів партії і вважає, що використання його прізвища в назві партії не повинно відбуватись без його згоди», – зазначають у суді.

Зараз суд вирішує питання про відкриття провадження в адміністративній справі за цим позовом.

Міністерство юстиції наразі публічно не коментувало цей позов.

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Анатолій Шарій – колишній журналіст, який втік з України у 2012 році та отримав політичний притулок у Литві. Веде політичний блог на відеосервісі YouTube, який має понад 2 мільйони підписників.

Улітку 2019 року блогер оголосив про створення політичної сили, «Партії Шарія». Вона взяла участь у парламентських виборах, але прохідного бар’єру не подолала. Реєстрацію самого Анатолія Шарія на чолі списку партії Центральна виборча комісія скасувала, оскільки Шарій не проживає в Україні з 2012 року. Нині його однопартійці беруть участь у місцевих виборах.