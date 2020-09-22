Поліція шукає особу, яка погрожувала журналістці після матеріалу про вплив телеграм-каналів на Раду – МВС

Броварське відділення поліції Київської області продовжує встановлювати особу, яка погрожувала журналістці Любові Величко після публікації її розслідування під назвою «Тєлєга» для Слуги. Як телеграм-канали, що, ймовірно, ведуться з Росії, впливають на роботу Ради». Про це Міністерство внутрішніх справ України повідомило у відповідь на запит Радіо Свобода від 23 липня.

Провадження відкрите за частиною 1 статті 345-1 Кримінального кодексу України (погроза або насильство щодо журналіста).

«У кримінальному провадженні проводяться необхідні слідчі (розшукові) дії, спрямовані на повне та неупереджене дослідження всіх обставин погроз на адресу Величко Л.М., а також встановлення особи, яка вчинила вказаний злочин. Висунуто та відпрацьовується низка версій вчинення злочину, серед яких і вчинення злочину, пов’язаного з професійною діяльністю», – розповіли Радіо Свобода в МВС.

29 липня журналістка Любов Величко заявила, що подала до Броварського міського відділу поліції дві заяви щодо погроз їй вбивством та перешкоджання журналістській діяльності. Вона тоді заявляла, що поліція збирається відкрити два кримінальні провадження: одне мало стосуватися погрози вбивством, інше – перешкоджання журналістській діяльності.

За її словами, перша заява стосувалася невідомих осіб, які погрожували їй вбивством, а в другій фігурувала Ольга Шарій, дружина блогера Анатолія Шарія. Величко повідомляла, що до другої заяви долучила відео, де Ольга Шарій «обливає» її лайкою й тисне на неї як на журналіста.

21 серпня Величко писала у фейсбуці, що Броварський міськрайонний суд зобов’язав поліцію відкрити провадження проти Ольги Шарій. Міністерство внутрішніх справ у відповіді на запит Радіо Свобода не наводить даних про це провадження.

Ольга Шарій не коментувала звинувачення з боку Любові Величко.