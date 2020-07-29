Журналістка Величко написала до поліції заяви про погрози вбивством і перешкоджання

Журналістка Любов Величко подала до Броварського міського відділу поліції дві заяви щодо погроз їй вбивством та перешкоджання журналістській діяльності. Це сталося після виходу її розслідування про телеграм-канали «Тєлєга» для Слуги. Як телеграм-канали, що, ймовірно, ведуться з Росії, впливають на роботу Ради».

Відеозвернення про це Любов Величко оприлюднила 29 липня у фейсбуці.

За її словами, вона зустрілася з начальником броварської поліції, який запевнив її, що справи розслідуватимуться «максимально об’єктивно».

«Завтра буде відкрито два кримінальних провадження: одне – це погроза вбивством, а друге – це перешкоджання журналістській діяльності. У першій справі йдеться про невідомих осіб, які у фейсбуці погрожували вбити мене за те, що я написала своє розслідування. У другій справі фігурує Ольга Шарій, це дружина скандального блогера Анатолія Шарія, вона є головою партії Шарія. В цій заяві долучено відео, в якому вона обливає мене лайкою, тисне на мене як на журналіста», – розповіла Величко.

Ольга Шарій, яка є активною користувачкою соцмереж, наразі не відреагувала на звинувачення з боку Любові Величко.

Також іще немає офіційної реакції поліції на заяви журналістки.