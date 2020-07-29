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29 липня 2020, Київ 21:59
Новини | Політика

Журналістка Величко написала до поліції заяви про погрози вбивством і перешкоджання

Розслідування Любові Величко стосувалася Telegram-каналів, імовірно пов’язаних із Росєю

Журналістка Любов Величко подала до Броварського міського відділу поліції дві заяви щодо погроз їй вбивством та перешкоджання журналістській діяльності. Це сталося після виходу її розслідування про телеграм-канали «Тєлєга» для Слуги. Як телеграм-канали, що, ймовірно, ведуться з Росії, впливають на роботу Ради».

Відеозвернення про це Любов Величко оприлюднила 29 липня у фейсбуці.

За її словами, вона зустрілася з начальником броварської поліції, який запевнив її, що справи розслідуватимуться «максимально об’єктивно».

«Завтра буде відкрито два кримінальних провадження: одне – це погроза вбивством, а друге – це перешкоджання журналістській діяльності. У першій справі йдеться про невідомих осіб, які у фейсбуці погрожували вбити мене за те, що я написала своє розслідування. У другій справі фігурує Ольга Шарій, це дружина скандального блогера Анатолія Шарія, вона є головою партії Шарія. В цій заяві долучено відео, в якому вона обливає мене лайкою, тисне на мене як на журналіста», – розповіла Величко.

Ольга Шарій, яка є активною користувачкою соцмереж, наразі не відреагувала на звинувачення з боку Любові Величко.

Також іще немає офіційної реакції поліції на заяви журналістки.

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