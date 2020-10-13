Розслідування Bihus.Info: партію Шарія фінансує мережа заправок «БРСМ-Нафта»

Журналісти-розслідувачі з програми «Наші гроші з Денисом Бігусом» стверджують, що мережа автозаправних станцій «БРСМ-Нафта» фінансує діяльність політичного проєкту «Партія Шарія», лідером якого є блогер Анатолій Шарій. Про це йдеться в розслідуванні, автори якого посилаються на листування членів політичної сили.

Згідно з поширеними журналістами відомостями, Анжела Василівна Ларкіна, яка є керівницею кількох підприємств із орбіти БРСМ-Нафта, схвалює неофіційні фінансові витрати на діяльність політичного проєкту Шарія.

Згідно з офіційним звітом, за перший квартал 2020 року «Партія Шарія» отримала пожертв на суму 1 168 653 гривні. З цих грошей на зарплату співробітникам витратили 224 714 гривень.

Натомість журналісти посилаються на неофіційну звітність, згідно з якою лише за місяць партія витратила на зарплати 1,3 мільйона гривень.

Також журналісти стверджують, що частина експертів в ефірі кількох телеканалів просувають партію Шарія за чітко обумовлену винагороду, сума якої розпочинається від 45 американських доларів.

Розслідувачі повідомили, що опублікували лише частину даних, а повний об’єм зібраних свідчень передали правоохоронцям.

Журналісти звернулися до Анжели Ларкіної по коментар, але вона відповіла, що про фінансування політичної сили Шарія їй невідомо («Я не знаю, про що ви»).

Сам Анатолій Шарій прямо не відреагував на звинувачення. «Ну добре, з огляду на те, що сьогодні всі українські ЗМІ будуть мене піарити, розповім про реверс вакцини зранку», – написав він у твітері, анонсуючи своє чергове відео.

Радіо Свобода звертається з запитами щодо викладених у розслідуванні Bihus.Info даних до компанії «БРСМ-Нафта», Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК), яке отримує звіти політичних партій про джерела фінансування і досліджує відповідність наведених даних, а також до самої «Партії Шарія».

Анатолій Шарій – колишній журналіст, який втік з України у 2012 році та отримав політичний притулок у Литві. Веде політичний блог на YouTube, який має понад 2 мільйони підписників.

Улітку 2019 року блогер оголосив про створення політичної сили, «Партії Шарія». Вона взяла участь у парламентських виборах, але прохідного бар’єру не подолала. Реєстрацію самого Анатолія Шарія на чолі списку партії Центральна виборча комісія скасувала, оскільки Шарій не проживає в Україні з 2012 року. Нині його однопартійці беруть участь у місцевих виборах.