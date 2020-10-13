У «БРСМ-Нафта» заявили, що не мають «жодного стосунку» до Шарія

У мережі автозаправних станцій «БРСМ-Нафта» заявили, що не мають жодного стосунку до політика Анатолія Шарія і пов’язаної з ним діяльності.

«З 12 на 13 жовтня «БРСМ-Нафта» опинилася в центрі потужної дезінформаційної хвилі, спровокованої розслідуванням ресурсу BIHUS INFO. У розслідуванні йдеться про те, що нібито «БРСМ-Нафта» фінансує партію одіозного політика і журналіста Анатолія Шарія. «БРСМ-Нафта» немає жодного стосунку до Анатолія Шарія та будь-якої пов’язаної з ним діяльності. Крім того, Анжела Ларкіна, яка згадується у розслідуванні як «співробітник «БРСМ-Нафта», ніколи не була і не є працівником операційної компанії БРСМ», – мовиться у повідомленні.

Вказану інформацію у компанії назвали «інформаційною атакою», спрямовану на її дискредитацію.

Журналісти-розслідувачі з програми «Наші гроші з Денисом Бігусом» стверджують, що мережа автозаправних станцій «БРСМ-Нафта» фінансує діяльність політичного проєкту «Партія Шарія», лідером якого є блогер Анатолій Шарій. Про це йдеться в розслідуванні, автори якого посилаються на листування членів політичної сили.

Згідно з поширеними журналістами відомостями, Анжела Василівна Ларкіна, яка є керівницею кількох підприємств із орбіти «БРСМ-Нафта», схвалює неофіційні фінансові витрати на діяльність політичного проєкту Шарія.

Журналісти звернулися до Анжели Ларкіної по коментар, але вона відповіла, що про фінансування політичної сили Шарія їй не відомо («Я не знаю, про що ви»). Сам Анатолій Шарій прямо не відреагував на звинувачення. «Ну добре, з огляду на те, що сьогодні всі українські ЗМІ будуть мене піарити, розповім про реверс вакцини зранку», – написав він у твітері, анонсуючи своє чергове відео.

Анатолій Шарій – колишній журналіст, який втік з України у 2012 році та отримав політичний притулок у Литві. Веде політичний блог на відеосервісі YouTube, який має понад 2 мільйони підписників.

Улітку 2019 року блогер оголосив про створення політичної сили, «Партії Шарія». Вона взяла участь у парламентських виборах, але прохідного бар’єру не подолала. Реєстрацію самого Анатолія Шарія на чолі списку партії Центральна виборча комісія скасувала, оскільки Шарій не проживає в Україні з 2012 року. Нині його однопартійці беруть участь у місцевих виборах.