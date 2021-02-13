Українська громада в Іспанії заявляє, що звернулася до уряду країни через діяльність Шарія

Громада українців в Іспанії звернулася до місцевого уряду через діяльність блогера Анатолія Шарія, йдеться в заяві спільноти «Українська громада Іспанії за права, честь і гідність українців» 12 лютого.

Організація оприлюднила текст звернення до міністра внутрішніх справ Фернандо Ґранде-Марласки іспанською та українською мовами. У тексті висловлена підтримка рішення президента України Володимира Зеленського ініціювати санкції проти каналів «112», NewsOne та Zik.

«Ми самі є свідками того, як ця пропаганда поширюється з початку війни на сході України. Наприклад, колишній журналіст, проросійський відеоблогер Шарій Анатолій Анатолійович, який зараз проживає в Іспанії, розміщує у своїх блогах відеозаписи з російською пропагандою проти всього українського», – йдеться в українській версії листа.

Українська спільнота зазначає, що поважає право на свободу висловлювань, але має підозри щодо намірів Шарія. Це обґрунтовується зокрема тим, що, за даними медіа, він придбав віллу в Іспанії вартістю приблизно в 1 мільйон євро.

«Ми стурбовані походженням фінансування, яке дозволяє йому мати таку високу купівельну спроможність, і, перш за все, проведенням численних дезінформаційних заходів, що дискредитують Україну. Ми поділяємо захист основних прав усіх людей, які живуть в Іспанії, але ми не можемо бути байдужими до масової дезінформації та пропаганди щодо України, яка також поширюється Іспанією», – повідомляє організація.

Вона попросила голову МВС Іспанії «звернути увагу на вид діяльності, який здійснюють відповідні люди, зокрема пан Шарій», та протидіяти поширенню дезінформації.

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Згідно із заявою «Української громади Іспанії», звернення підтримали п’ять об’єднань, а Координаційна рада українських асоціацій Іспанії звернулася до місцевої телевізійної корпорації Atresmedia з проханням вилучити інтерв’ю блогера та його дружини Ольги Шарій.