СБУ оголосила про підозру в державній зраді блогеру Шарію

Служба безпеки України оголосила про підозру у вчиненні злочину громадянину України Анатолію Шарію, повідомляє офіційний сайт спецслужби 16 лютого.

«На переконання слідчих, він здійснював протиправну діяльність на шкоду національній безпеці України в інформаційній сфері. Є підстави вважати, що Анатолій Шарій діяв на замовлення іноземних структур», – ідеться в повідомленні.

Підозра оголошена під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури в межах кримінального провадження за двома статтями Кримінального кодексу України – ч. 1 ст. 111 (Державна зрада) та ч. 1 ст. 161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).

«Починаючи з 2012 року через соціальні мережі, електронні ЗМІ та російські телевізійні канали він сприяв державним та неурядовим структурам РФ у проведенні спеціальних інформаційних операцій. Зокрема, пропагандист займався дискредитацією державної політики України, умисно та цілеспрямовано поширював маніпулятивну, викривлену інформацію щодо урядових ініціатив та подій на сході країни. Метою були загострення і дестабілізація суспільно-політичної та соціально-економічної ситуації, розпалювання міжетнічних і міжконфесійних конфліктів. Такі протиправні дії Анатолія Шарія активно використовували російські ЗМІ, зокрема, телеканали основної пропагандистської державної компанії ВДТРК («Россия 24», «Россия 1»), телеканал Міністерства оборони РФ «Звезда» тощо», – додають в СБУ.

Спецслужба повідомила, що слідчі дії в цьому провадженні тривають.

Сам Шарій заявив у твітері, що «дякує СБУ за оголошення про підозру». «Тепер мені непотрібно щоразу довадити в ЄС, що всі справи щодо мене – суто політика», – написав блогер.

Раніше цього місяця громада українців в Іспанії звернулася до місцевого уряду через діяльність блогера Анатолія Шарія, про це йдеться в заяві спільноти «Українська громада Іспанії за права, честь і гідність українців».

Анатолій та Ольга Шарії дали інтерв’ю іспанським журналістам 10 лютого, в якому заявили, що постійно отримують погрози від українських неонацистів, яким немовби потурає українська влада. Шарій також сказав, що минулого року проти нього в Україні відкрили шість кримінальних проваджень.

За даними «Слідство.Інфо», Шарій став власником вілли в Іспанії у 2019 році.